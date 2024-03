Lío matrimonial del favorito al trono en Tailandia pone en riesgo su corona

Vacharaesorn Vivacharawongse, el segundo hijo del rey de Tailandia y favorito al trono, está envuelto en un lío familiar que podría poner en riesgo su oportunidad de convertirse en el próximo monarca del país.

Vivacharawongse, de 42 años, quien vive en Nueva York desde hace casi tres décadas y trabaja allí en una firma de abogados, se casó con la estadounidense Elisa Garafano, según registros revisados ​​por el periódico The Daily Beast.

El medio asegura que la situación legal de Vacharaesorn, apodado 'Vach', es un impedimento para acceder al trono según la ley tailandesa, que prohíbe que alguien casado con un ciudadano extranjero se convierta en monarca. El plan de sucesión se complica aún más por el hecho de que la pareja tiene dos hijas, ambas ciudadanas de EE.UU., ya que ellas tampoco podrían heredar el trono.

En sus intentos por no perder su posición como príncipe heredero, Vach les ha dicho a sus amigos que actualmente está divorciado de Garafano. Sin embargo, aunque la mujer sí solicitó el divorcio, más tarde suspendió el proceso y les dijo a sus allegados que ella y su esposo no están divorciados y que quiere ser reconocida junto con sus hijas.

Secreto para ganar el trono

Al mismo tiempo, se reporta que el heredero prometió en privado mantener los vínculos con su familia estadounidense. "Vach todavía está casado con Elisa y todavía viven juntos, pero él tiene un gran deseo de mantener en secreto ese hecho y el de sus hijas debido al impacto que tendría en su ambición para obtener el trono", dijo a The Daily Beast una fuente cercana a la familia.

"Desde que comenzó a competir por el trono ha tratado de mantenerlo oculto [su matrimonio] y le ha dicho a la gente que ahora está divorciado, incluso en comentarios públicos en las redes sociales", afirma una segunda fuente.

En diálogo con The Daily Beast, Vach no admitió que el divorcio no estaba resuelto y que todavía está legalmente casado. "No tengo más comentarios sobre las complejidades de mi vida privada y mi situación familiar. No todo el mundo tiene la suerte de tener una situación familiar ideal", aseveró, subrayando que ya no vive en la casa matrimonial, ubicada en el suburbio neoyorquino de Mount Vernon. Sin embargo, aunque dice estar alquilando un departamento separado, fue visto en la residencia familiar por un reportero del diario.

Este martes, Garafano fue vista saliendo de esa casa, al igual que sus dos hijas, de acuerdo con imágenes publicadas por New York Post. Vale señalar que la situación de la familia no ha sido objeto de gran cobertura por parte de los medios tailandeses, ya que en Tailandia es ilegal criticar a la monarquía. Tampoco importantes medios extranjeros como la BBC y CNN han informado sobre la crisis matrimonial.

Vivacharawongse regresó a Tailandia el año pasado por primera vez en 27 años y en un momento incierto para la corona tailandesa, dado que la hija mayor del actual monarca está en un coma inducido desde diciembre de 2022. Es una de los tres hijos del rey que tienen títulos oficiales y podrían heredar el trono. En este contexto, la reaparición pública de Vach en su país natal ha hecho que se le vea como el nuevo heredero pese a la incertidumbre. En el hipotético caso de que sea apartado de la línea de sucesión, están sus otros hermanos varones, pero estos también tienen problemas para instalarse en el trono.