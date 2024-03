Opositores marchan en Colombia contra políticas sociales de Petro

Sectores de oposición política en Colombia convocaron para este miércoles marchas en Bogotá y otras ciudades del país para manifestar su descontento contra las reformas sociales del presidente de la nación suramericana, Gustavo Petro, y hacer otras exigencias.

La movilización ha sido denominada "Marcha de las mayorías" y fue promovida por distintas figuras políticas, incluyendo al senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En declaraciones a Blu Radio, el legislador aseguró que la manifestación surge de una preocupación ciudadana legítima y la necesidad de un cambio real en el país.

"Esto es un momento histórico en donde es evidente que estamos en medio de varias amenazas, especialmente la criminalidad creciente, la violencia y un Gobierno que no soluciona los problemas por ineptitud, corrupción, ineficiencia. Los colombianos están absolutamente hasta el cuello con los problemas de inseguridad y los problemas de la economía familiar", expresó.

Según el senador, la marcha no es exclusiva de su movimiento y aseveró que se han sumado centrales obreras, gremios empresariales y políticos de diferentes partidos.

"Estamos haciendo es un llamado primero a Gustavo Petro, que somos la mayoría los que no estamos de acuerdo con su Gobierno. Segundo, a los congresistas, que no sean cómplices de las reformas o van a asumir un alto costo político. Hoy la mayoría de la gente quiere cambio, no está satisfecha con este gobierno, pero no estamos unidos y organizados", agregó.

Lugares de las movilizaciones

La movilización fue convocada para las 10:00 de la mañana [hora local] en algunas urbes y para las 04:00 de la tarde en otras. En la capital colombiana, la marcha será en el primer horario y partirá desde el Parque Nacional e irá hasta la Plaza de Bolívar.

Llegada la hora de la convocatoria, aún se observaba muy poca gente en el lugar de la concentración en Bogotá.

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, por su parte, arrancará en el Parque de las Banderas, con destino a la Plazoleta Jairo Varela; mientras que en Barranquilla, Atlántico, el punto de encuentro será la Estatua Joe Arroyo.

También se fijaron movilizaciones en Villavicencio, capital del departamento del Meta; Ibagué, Tolima; Tunja, Boyacá; Bucaramanga, Santander; Armenia, Quindío; Cúcuta, Norte de Santander; Manizales, Caldas; Valledupar, Cesar; Neiva, Huila; Santa Marta, Magdalena; Cartagena, Bolívar; y Sincelejo, Sucre.

"Corruptela"

En redes sociales ya se observan voces en contra de esta movilización. El senador Wilson Arias, del oficialista Pacto Histórico, ha señalado que "no será la marcha de las mayorías, sino de la corruptela".

Asimismo, el congresista Alfredo Mondragón comentó que "el uribismo va a marchar, pero porque el país va bien y a ellos no les conviene".

"Esa no es la marcha de las mayorías, sino de las mentiras y las corruptelas", añadió en su mensaje, publicado en su cuenta en X.

