Despidos y más privatizaciones: Milei radicaliza su plan 'motosierra'

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, advirtió este miércoles que el gobierno de Javier Milei no ha descartado privatizar la totalidad de las empresas del Estado y que esas decisiones se irán tomando a través de tiempo.

"No está descartada absolutamente ninguna privatización de las empresas del Estado, absolutamente ninguna, lo que no quita que algunas privatizaciones se hagan y otras no, nada más que eso", expresó el alto funcionario en su conferencia de prensa en Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino en Buenos Aires, la capital del país.

Adorni adelantó que el gobierno de Milei realizará despidos masivos de trabajadores estatales, como parte de la política de 'motosierra' que apuesta a la privatización de las empresas del Estado y al cierre de organismos e instituciones públicas, como, por ejemplo la agencia de noticias Télam, que tiene unos 700 empleados.

🎙️ Adorni sobre los despidos en AySA: "Cuando vos vendés tu auto, se los mostrás lavado y sin problemas de chapa ni de pintura. Con las empresas pasa exactamente lo mismo" https://t.co/WA3FC4aeDNpic.twitter.com/1dmQu66aRE — El Destape (@eldestapeweb) March 6, 2024

"Eso es un poco como cuando vos vendés tu auto, cuando te lo vienen a ver, se lo mostrás lavado y sin problemas de chapa ni de pintura, y con las empresas pasa exactamente lo mismo", respondió Adorni al ser consultado por el despido de al menos 200 trabajadores de la estatal de agua AySA, situación que podría extenderse a otros sectores.

"Dentro de las empresas a privatizar o que el Presidente tiene la intención de efectivamente que las mismas no sigan siendo del patrimonio estatal, hay varias de esas empresas que efectivamente hay que ponerlas en valor y hay que hacer que funcionen de manera un poco más eficiente", añadió el vocero de Milei.

Adorni defendió los despidos asegurando que si se mantenía la plantilla de trabajadores en las compañías del Estado, cuando se proceda a la venta,"las empresas van a tener mucho menos valor".

"Todas se van a tratar de sanear"

Adorni adelantó que estos despidos en las instituciones estatales no solo ocurrirán en AySA sino también "en otro montón de empresas".

"Lo vas a ver probablemente en otro montón de empresas que, independientemente de que se privaticen o no se privaticen, o que se tenga la intención de hacerlo en el corto plazo, en el mediano plazo, o no. Todas se van a tratar de sanear", dijo.

Esta política, alegó, es para que el contribuyente deje de "sostener cosas que no debe sostener". Del mismo modo, destacó que el anuncio no representa "ninguna novedad", porque es algo ha defendido Milei desde antes de su llegada al poder.

"Lo hemos discutido con otras empresa incluso hemos hablado de Télam, del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y otros organismos del Estado, que no solo importa el sacarse de encima el gasto total, sino que en el mientras tanto, claramente, queremos irlo reduciendo lo más que podamos para que el contribuyente tenga cada vez menos carga sobre su espalda", añadió.

