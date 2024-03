Militares y policías españoles cambiaron de sexo en busca de beneficios con la Ley Trans

Militares y policías españoles cambiaron de género, pero no de nombre y de estado civil, para poder acceder a prestaciones destinadas a las mujeres a través de Ley Trans, que entró en vigor hace un año, reveló el periódico El Español.

Según este medio, 37 hombres se cambiaron de sexo manteniendo su nombre masculino y su estado civil, continuando así con su pareja e hijos. La investigación apunta a que se está cometiendo "un fraude masivo" a través del cambio de sexo para obtener beneficios en la ciudad de Ceuta, donde existe un elevado número de miembros de las Fuerzas Armadas.

La Ley trans introduce como principal novedad el reconocimiento de la autodeterminación de género registral, a partir de los 16 años, sin ningún requisito ni tratamientos hormonales, documentos que antes se solicitaban.

Fuentes del Ejército, citadas por ese diario, explicaron que al declararse mujer, de manera oficial se puede conseguir una promoción interna, a través de las medidas desplegadas para incrementar la presencia femenina en algunos puestos y en el cuerpo de mandos.

🗣️ @AntonioRNaranjo a Rober, cabo del Ejército que se siente mujer: “Me niego a participar en una pantomima". #YAS5MarDirecto ▶️ https://t.co/Zbpc7ajfOkpic.twitter.com/XIsAvbcpQh — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) March 5, 2024

Además, un agente de la Guardia Civil afirmó que algunas personas realizan el trámite "como una rebeldía contra la ley". "Ya he visto varios casos entre mis compañeros, y va a ir a más, porque hay bastantes personas que lo han solicitado y están en el proceso. Así que, de un tiempo a esta parte, la cifra va a ser mucho mayor", aseguró.

En todo 2023 se tramitaron más de 5.000 cambios de sexo registrales a la aplicación de la ley Trans. En el 60 %, la transición se hizo de hombre a mujer.

"Por dentro soy una mujer lesbiana"

Uno de los casos que recoge El Español es el del cabo del Ejército Roberto Perdigones, de 35 años, que tiene un hijo biológico con una mujer. "Yo, por fuera, me siento un hombre heterosexual. Pero por dentro soy una mujer lesbiana, lo cual prevalece. De ahí que realizase el cambio legal a mujer", explicó.

Perdigones afirmó que al cambiarse de sexo se ha visto beneficiado. "Porque las mujeres cobran más en la pensión de jubilación para compensar la desigualdad. Además, cobro un 15 % más al tener un hijo", aseveró.

A muchos su historia no les convence. En una entrevista en un programa de televisión, un periodista le espetó: "Es que, de verdad, yo me niego a participar en una pantomima. Que a usted la ley le permita hacer estas cosas, demuestra que esta ley hay que cambiarla. Pero por lo menos, cuando yo esté delante, a mí no me vacile".

