"Vas a amanecer en una bolsa": un falso agente en Venezuela amenaza de muerte a joven por grabarlo

Indignación y preocupación en la ciudadanía venezolana ha causado un video viralizado en redes sociales donde aparece un hombre uniformado como falso agente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que amenaza de muerte a un ciudadano que lo graba con su teléfono cuando otra supuesta funcionaria le hacía reclamos.

La situación, según lo expuesto en el video, comenzó porque la falsa mujer policía, que estaba vestida de civil y portaba una gorra de la PNB, le dijo al sujeto que hizo la grabación, que él no podía estar en ese lugar, específicamente frente a un reconocido supermercado ubicado en la avenida principal del sector La Urbina, municipio Sucre del estado Miranda, parte de la Gran Caracas.

"¿Explíqueme señorita por qué no puedo estar aquí si esta es una parada pública y yo estoy aquí sin hacer nada, explíqueme por favor?", reclama el ciudadano a la supuesta funcionaria que se queda pensativa, mientras al fondo se ve el otro hombre uniformado en procedimiento policial falso contra otro civil.

Un ciudadano denuncia a un supuesto funcionario de la Policía Nacional (PNB) que al parecer no controló su impulso y lo amenazó de muerte por haberlo grabado con un celular."Si subes el vídeo a las redes sociales, aparecerás en una bolsa".Según al parecer había una "Matraca"… pic.twitter.com/JegFaHbiqX — LuisSucesosLuis (@LuisSucesosLuis) March 5, 2024

Luego el ciudadano se dirige al otro presunto policía y le pregunta: "¿Por qué la señorita me dice que me retire del lugar?", y el hombre uniformado responde con otra interrogante: "¿Por qué filmas?". "Porque tengo derechos, primeramente que nada yo estoy aquí parado hablando por teléfono y ella me dice que no puedo estar aquí y yo no entiendo por qué, si esto es una vía pública", contesta el joven.

"Son cinco minutos de fama, déjalo quieto", señala la supuesta agente a su compañero de funciones, quien se acerca al ciudadano y le dice: "Usted puede estar parado donde usted quiera y si quiere me sigue grabando, pero si yo estoy hablando con una persona no entiendo por qué te vas a parar justamente aquí, explícame, si tu estás viendo que los policías están llamándole la atención a alguien".

"Yo estoy hablando por teléfono, ¿pero por qué no me puedo parar aquí? Dígame, acaso estoy haciendo algo malo, esto lo estoy haciendo porque tengo mis derechos", comenta el ciudadano y el supuesto funcionario responde: "Haga lo que usted quiera, si usted quiere seguir filmando filme, pero si yo aparezco en redes sociales mijo, yo no te he hecho nada a ti, pero si yo aparezco en redes sociales aténgase a las consecuencias", dijo.

En reacción a la amenaza, el ciudadano le expone que no lo debe amenazar y el sujeto le dice: "A mí no me puedes estar filmando porque yo no te estoy faltando el respeto a ti", contesta inmediatamente el falso agente. "Sí, sí puedo", dice el civil, y el uniformado responde iracundo: "Dale pues, filma mamagüevo (insulto), graba, grábame bien. Salgo en las redes sociales vas a amanecer en una bolsa".

Luego de estas palabras, el supuesto policía y su acompañante se suben a una motocicleta sin cascos y sin placas de identificación. Mientras se retiran del lugar lanzan insultos al ciudadano que los interpela y les dice que actúan como "malandros". "Yo no soy malandro, tú lo que eres es un pajúo, bolsa, pendiente de los chismes", grita el falso policía mientras arrima su moto con las piernas e intenta encenderla.

Autoridades detienen a la mujer y buscan al falso agente

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), Douglas Rico, confirmó este miércoles que el sujeto que aparece en la grabación no pertenece a esa institución ni a la PNB. Por tal motivo, exhortó a la prensa a difundir "la verdad" y a no "crear noticias que causen matices de opinión negativas".

Esta persona no pertenece al CICPC y mucho menos la vestimenta que porta tampoco es alusiva a nuestra institución. A los medios de comunicación que se hacen eco de esta información, los exhortamos a difundir la verdad. No crear noticias que causen matices de opinión negativas. pic.twitter.com/InzI3w7AUl — Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) March 6, 2024

Hacia el final de la tarde de este miércoles se difundió en redes que funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP) de la (PNB) detuvieron a la mujer que se hizo pasar como funcionaria por los delitos de usurpación de funciones públicas e incitación al odio. La joven fue capturada en el sector Las Mesetas, entre las localidades de Guarenas y Guatire del estado Miranda.