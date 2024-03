"Seamos humanistas": Lula reitera su condena a Israel por ofensiva en Gaza

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a condenar este miércoles la desmedida ofensiva militar de Israel sobre Gaza, en medio de la crisis diplomática abierta entre ambos gobiernos después de que el mandatario comparara la masacre de palestinos con los crímenes de Adolf Hitler contra los judíos.

"No seamos algoritmos. Seamos humanistas. Si lo que está sucediendo en Gaza no es un acto de inhumanidad, no sé qué lo es. Lo primero que hizo Brasil fue condenar los actos terroristas de Hamás. Pero no podemos dejar de condenar las acciones del gobierno israelí hacia los palestinos", escribió el mandatario en las redes sociales.

La comparación de la ofensiva israelí, que ya ha dejado más de 30.000 muertos, con la matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial llevó a Tel Aviv a declarar persona no grata a Lula, mientras que desde Brasilia denunciaron una campaña de "mentiras" y expresiones "irrespetuosas" en contra del mandatario, pues desde cuentas de organismos del Gobierno de Netanyahu fue acusado de antisemitismo.