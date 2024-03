Lula aconseja a la opositora venezolana María Corina Machado que deje de "llorar"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le sugirió este miércoles a la opositora venezolana María Corina Machado que, "en lugar de estar llorando", seleccione a un candidato capaz de competir en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

"Yo no he establecido un vínculo entre la situación de Venezuela y la de Brasil, pero se dice a veces que aquí, como en ese país, fui impedido de concurrir a las elecciones de 2018 y en lugar de estar llorando, yo escogí otro candidato y él disputó las elecciones", dijo Lula al ser preguntado por la prensa sobre un supuesto paralelismo entre la realidad que le impidió presentarse en los comicios de 2018 y la que se vive actualmente en Venezuela, lo que fue interpretado como un exhorto a Machado, a quien no mencionó.

El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la inhabilitación por 15 años para el ejercicio de cargos públicos que pesa sobre Machado desde mediados de la década anterior, lo que implica que no puede presentarse como candidata a ningún cargo de elección popular.

“Em 2018, ao invés de ficar chorando eu indiquei outro candidato”, diz Lula ao responder sobre eleições na Venezuela.María Corina Machado, líder da oposição da Venezuela, foi impedida de concorrer após denunciar violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado venezuelano. pic.twitter.com/aOd0q7mxzY — Metrópoles (@Metropoles) March 6, 2024

Al referirse a la transparencia del evento electoral, Da Silva apuntó que espera "que sean las más democráticas posibles" y refirió que en su más reciente encuentro con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, su homólogo le manifestó que está dispuesto a recibir a todas las delegaciones de observadores que expresen interés en acudir.

"El presidente [Nicolás] Maduro me dijo en la reunión de San Vicente y las Granadinas que va a convocar a todos los observadores del mundo que quieran asistir al proceso electoral en Venezuela", sostuvo al respecto.

La respuesta de Machado

Machado replicó a Lula desde su cuenta en X, donde lo criticó por hacer referencia al llanto, algo que ella interpretó como un ataque por su género.

"¿Yo llorando, presidente Lula? ¿Lo dice porque soy mujer? Usted no me conoce. Estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí en las primarias y los millones que tienen el derecho de hacerlo en unas elecciones presidenciales libres en las que derrotaré a Maduro", reza parte del mensaje que publicó.

Además, acusó al mandatario de convalidar supuestos "atropellos de un autócrata que viola la Constitución y el Acuerdo de Barbados", hacia los que Lula ha expresado conformidad.

"La única verdad es que Maduro tiene miedo de enfrentarme porque sabe que el pueblo venezolano está hoy en la calle conmigo", concluye el texto.

