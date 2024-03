Putin revela qué maniobra aérea hizo por sí mismo en un caza de asalto

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, se ha reunido este jueves con las jóvenes graduadas de la Escuela Superior de Aviación Militar de Krasnodar, en el sur de Rusia, y ha compartido con ellas su experiencia como piloto.

El mandatario ha revelado que, por su propia cuenta, pilotaba un ala delta motorizada, cuando "hace unos años volaba con grullas". "Pero incluso para hacer aquello, había que aprender, porque el cielo es un asunto serio", dijo al dirigirse a las futuras pilotas.

En el contexto de su reciente vuelo en el bombardero supersónico estratégico ruso Tu-160M, el mandatario ruso precisó que no estaba pilotando este, ni otros aviones militares en los que volaba en la cabina, entre ellos el caza de ataque Su-27 y el avión anfibio Be-200.

"Bueno, naturalmente, no piloté nada de esto. Aunque era útil, interesante, era necesario para entender. Siempre hay que tocarlo con las manos para entender, entonces te orientarás mejor en lo que está sucediendo", dijo.

Al mismo tiempo, el presidente ruso señaló que, durante su vuelo en el Su-27, sí realizó una maniobra aérea por sí mismo. "El único elemento de pilotaje lo tuve en el Su-27, cuando el comandante me sugirió que hiciera un tonel. Esto lo hice yo mismo", subrayó Putin.

"El comandante me entregó el control y dijo que no había que hacer movimientos bruscos, sino suavemente mover la palanca de control hacia la derecha, y así se hace un tonel", recordó el presidente las palabras del primer piloto, quien le aseguró que el Su-27 es un avión "muy potente, muy obediente, bien controlado". "'Hágalo con calma', me dijo. Y lo hice yo mismo", reiteró Putin.

En este sentido, el presidente destacó que, en su opinión, "el servicio más difícil" es el de los pilotos de cazas de asalto, porque tienen que realizar sus tareas de combate y controlar el avión bajo los efectos de la fuerza, que es tan potente, que "solo las manos pueden moverse eficazmente".