Candidato mexicano se mofa del Instituto Electoral en partido de fútbol y luego se disculpa

El candidato presidencial mexicano Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano (MC), se disculpó luego de burlarse del Instituto Nacional Electoral (INE), en un video que fue publicado semanas atrás.

El audiovisual se difundió el pasado 7 de febrero. En él se puede observar a Álvarez cuando asistió a un partido de fútbol y, presuntamente en estado de ebriedad y en compañía del gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, se burló de las multas que el INE ha impuesto en el actual proceso electoral.

El pasado fin de semana, durante el partido de Pumas vs. Tigres, al calor de las copas, el gobernador de NL, Samuel García, y el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maynez, realizaron declaraciones sobre Manlio Fabio Beltrones y se burlaron de las multas del INE. 🧵 pic.twitter.com/uaYpAg58Fk — opciÓN.mx (@opcion_mx) February 8, 2024

Durante un reciente encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una alumna cuestionó al aspirante presidencial sobre el video y la falta de respeto a las leyes electorales. Ante ello, Álvarez reconoció que su actitud no fue la correcta.

"Por supuesto que no me siento orgullo de haber trivializado un tema que puedo discutir, que puedo llevar al debate público con criterios de objetividad, con evidencias. No es la forma de plantear mis diferencias con el INE", comentó.

Las universidades son el alma de esta campaña porque dialogar con los jóvenes es fundamental para construir el México Nuevo. Hoy tocó el @ITAM_mx. Disfruté muchísimo la charla, la agudeza de sus planteamientos y sobre todo poder escucharlos y conversar de cara al futuro. pic.twitter.com/NMYwvdI2d8 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 6, 2024

En su intervención continuó: "Yo sé que yo contribuiría más dando esa discusión con seriedad que trivializándola, así que te pido una disculpa".

Sin embargo, pese a reconocer que su actitud no fue la correcta, comentó que nada de lo dicho en la grabación es ilegal o sancionable.

"Es rectificable desde el punto de vista moral, desde la conducta y desde la idea de ejemplaridad y el testimonio que uno le quiere dar a las personas. Y sí, estoy de acuerdo contigo, hay que respetar al árbitro, incluso aunque se equivoque, aunque sea injusto", manifestó.

