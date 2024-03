"Un vulgar acto de provocación": López Obrador condena protesta de estudiantes de Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este jueves la protesta que la víspera llevaron a cabo estudiantes de Ayotzinapa para demandar un diálogo con el Gobierno y el cumplimiento de su promesa de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en 2014.

"En estas acciones hay mano negra, es un vulgar acto de provocación pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación", afirmó el mandatario en su habitual conferencia de prensa.

La semana pasada, familiares de los 43 jóvenes desaparecidos iniciaron un plantón permanente en el Zócalo para reclamar a López Obrador que los recibiera.

Presuntos normalistas de Ayotzinapa encapuchados derriban puerta lateral de Palacio Nacional, que el presidente @lopezobrador_ llama provocación: “Quisieran que respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer”.pic.twitter.com/qtUQZ6Mscw — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) March 6, 2024

El miércoles por la mañana, la tensión escaló cuando un grupo de estudiantes de Ayotzinapa, en un afán de entrar por la fuerza, logró derribar una de las puertas de Palacio Nacional justo en el momento en el que el presidente llevaba a cabo su encuentro con la prensa.

López Obrador advirtió que la protesta fue muy difundida gracias a "los medios de manipulación" opositores a su Gobierno que magnifican escándalos con amarillismo y sensacionalismo.

"No se dan cuenta de que, al difundir tanto un hecho de esa naturaleza, nos ayuda a que la gente, que ya tiene mucha conciencia, advierta que es una provocación", dijo.

🔴Luego de que los padres de los normalistas de Ayotzinapa advirtieran que de no haber diálogo escalarán las protestas del caso, el presidente @lopezobrador_ insiste en que el portazo de ayer fue "un vulgar acto de provocación" y acusa una guerra sucia en su contra. pic.twitter.com/fwgUxuWsgX — Animal Político (@Pajaropolitico) March 7, 2024

La manifestación, afirmó, demuestra que sus adversarios están "desesperados" en medio de las campañas electorales rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio y por eso ahora están recurriendo a "la guerra sucia".

Diálogo

López Obrador diferenció las demandas de los padres y las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a las que consideró justas, de los intereses que manejan sus abogados y organizaciones de derechos humanos que los asesoran.

"Ya se han montado en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores (…) estamos trabajando para encontrar a los jóvenes, pero hay intereses muy preocupados de que se conozca la verdad, no quieren que se avance", acusó.

Quienes hemos estado ahí, abajo, marchando mes con mes, conocemos la violencia que han padecido los padres de los #43Ayotzinapa#yoconAyotzinapaAyotzinapa resiste pic.twitter.com/QDLZlA4InG — ANUEE (@ANUEE_MX) March 7, 2024

Por eso, convocó a los familiares a sostener un encuentro personal en unos 20 días para informarles los avances de la investigación, pero preferentemente sin sus abogados ni asesores.

"Yo quiero hablar con papás y mamás de los jóvenes. No me dan confianza los intermediarios (…) los abogados no quieren que tengamos trato directo, quiero que me escuchen, no pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud ni buscan la justicia", dijo al insistir en que tiene pruebas de que los asesores de los familiares ayudaron a liberar a presuntos implicados en la desaparición con el pretexto de que habían confesado bajo tortura.

Desde el zócalo de la #CDMX, acompañando a las familias de #Ayotzinapapic.twitter.com/UnjD1IIGSa — Raúl Romero (@RaulRomero_mx) March 1, 2024

"Es un doble juego que es típico del conservadurismo, la doble cara, la doble moral, el doble discurso", acusó al recordar que, en agosto de 2019, los abogados del caso Ayotzinapa también impugnaron la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada "verdad histórica" con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) intentó dar por cerrada la investigación.

Con respecto a la protesta del miércoles, López Obrador aseguró que no habrá una investigación penal, que nadie será detenido, y que la puerta destrozada será reparada con aportes voluntarios de diversos funcionarios.

Sin embargo, confió en que la ciudadanía le informará si, efectivamente, los manifestantes eran estudiantes de Ayotzinapa o simples "mercenarios, porros". En ese caso, dijo, los exhibirá en los próximos días en la conferencia de prensa mañanera.

Defensa

El presidente volvió a defender al Ejército y a refutar las acusaciones de que se niegan a entregar archivos fundamentales sobre la investigación de Ayotzinapa.

"Estamos buscando que se sepa la verdad, que haya justicia, pero esto tomó otro rumbo", dijo al explicar que, en un principio se demandó que se reconociera que el Estado fue el responsable de la desaparición, lo que sí asumió su Gobierno.

Por el contrario, agregó, en los últimos años surgió la intención de afectar al Ejército como institución y vincularlo con este crimen de lesa humanidad, lo que negó de manera tajante.

López Obrador afirmó que en el caso solamente están vinculados algunos militares que ya fueron detenidos, entre ellos dos generales, lo que según él muestra el compromiso de su Gobierno por no proteger a nadie.

"He dado instrucciones de que se entregue toda la información, se les ha dado todo lo que ha pedido y siguen planteando que el Ejército oculta información, no es cierto", reiteró.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!