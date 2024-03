WP: Legisladores de EE.UU. investigan a SpaceX por el presunto uso de Starlink por Rusia

Los representantes demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. Jamie Raskin y Robert García están investigando si SpaceX implementa las medidas necesarias para evitar que Rusia use los terminales de comunicación por satélite Starlink en el conflicto con Ucrania, informa The Washington Post con referencia a una carta que ambos legisladores enviaron a la compañía de Elon Musk y a la que el medio obtuvo acceso exclusivo.

Preocupación por el uso militar

La postura de Raskin y García se basa en las acusaciones de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, que asegura que los soldados rusos usan terminales Starlink en la línea del frente. Los dos políticos advirtieron a la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, de que, si la acusación fuera cierta, las acciones rusas constituirían una violación de las sanciones estadounidenses, así como "una grave amenaza para la seguridad de Ucrania, las vidas de los ucranianos y la seguridad nacional de EE.UU.".

Asimismo, en la misiva se destaca que para el Ejército de Kiev es de vital importancia tener una conexión a Internet confiable a través de Starlink, ya que ello permite coordinar los ataques de artillería y las acciones de las tropas mediante mensajes de texto grupales y transmitir los datos de los drones de las fuerzas rusas. Lo que preocupa a los legisladores estadounidenses es que "Starlink pueda ahora proporcionar una ventaja similar a Rusia", señala el periódico.

"Sigue siendo fundamental que se prive a Rusia de cualquier intercambio comercial que fortalezca a sus Fuerzas Armadas", hace hincapié la carta a SpaceX. En ella los legisladores también cuestionan las medidas tomadas por la compañía para evitar vulnerabilidades de seguridad que Moscú podría aprovechar para "adquirir ilegalmente" terminales Starlink, así como el trabajo que realiza la empresa con los reguladores de EE.UU. para impedirlo.

El medio sostiene que la investigación está en sus etapas iniciales, pero sus autores planean contactar con el Pentágono y otros departamentos.

Respuesta de SpaceX

La empresa SpaceX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios por parte de The Washington Post, pero a mediados de febrero, en medio de "varias noticias falsas" que afirmaban "que SpaceX estaba vendiendo terminales Starlink a Rusia", Elon Musk aseveró en una publicación en X que "esto es categóricamente falso". "Hasta donde sabemos, no se ha vendido ningún Starlink directa o indirectamente a Rusia", aseguró entonces.