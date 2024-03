Artilleros rusos cuentan experiencias en combate y explican sus motivos para defender la patria

El Ejército de Rusia sigue combatiendo, desviando los ataques enemigos y destruyendo las armas utilizadas por las tropas ucranianas. Los artilleros rusos cada día contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la operación militar especial y a la llegada de la paz a Donbass. Los artilleros rusos de la brigada 200 de la Flota del Norte, que luchan en el flanco norte de Artiómovsk, contaron a RT sus experiencias de combate y sus motivos para marchar al frente.

Uno de los militares señaló que, a pesar de todas las dificultades, están trabajando. "Apoyamos el avance de nuestras tropas. Llegan los objetivos y actuamos. Contra blindajes, unidades de morteros, puntos fuertes", contó. El oficial superior de la batería con el alias 'Vóljov' declaró que a veces sus artilleros lanzan 100 proyectiles diarios, pero otras "hay más calma". 'Vóljov', que se graduó en la Academia de Artillería de Mijáilovski en abril del año pasado y después llegó a la operación militar especial, relata que en las clases hacían énfasis en "el ajuste con drones y todas las formas modernas de realizar el fuego".

"La intensidad fue precisamente en el verano, hubo ataques del enemigo. Todos los rechazamos, pudimos manejarlo todo", describió el primer artillero de apodo 'Lámina', calificando la situación de aquellos días de "intensa". Frente a la pregunta de cómo logra mantener la cabeza fría cuando le disparan, 'Lámina' respondió que eso viene con la experiencia. "Lo principal es superarlo y no sucumbir al pánico", sostuvo. Asimismo, expresó que lleva una cinta de San Jorge en su chaleco antibalas porque para él sirve de "ayuda moral" y le recuerda las hazañas de sus bisabuelos y abuelos que lucharon y ganaron.

Además, otro soldado ruso, cuyo seudónimo es 'Cocinero', que controla el trabajo de combate de la unidad del obús D30 con calibre de 122 milímetros, sobre qué es el patriotismo manifestó: "Ayudar a los rusos que se quedaron aquí, que están en dificultades". "Hablar pueden todos, pero alguien tiene que actuar", agregó. "Como la patria llama, vine. No me arrepiento y no me arrepentiré.", aseveró el soldado Alexéi, a quien en casa lo espera su familia. El artillero con el sobrenombre de 'Gandalf' aseguró: "Hay que defender la patria".

En su momento, estos muchachos hicieron su aporte para rechazar la contraofensiva ucraniana que, según se aprecia, fracasó. Actualmente, es el turno del Ejército ruso de probar la cohesión de la defensa del enemigo.