Biden a Putin: "No nos doblegaremos"

Estados Unidos no dejará de apoyar a Ucrania, declaró el presidente Joe Biden durante su discurso sobre el estado de la Unión.

"Si alguien en esta sala cree que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará", afirmó el líder estadounidense ante el Congreso al volver a lanzar un llamamiento a los legisladores para que voten a favor de una ayuda militar adicional para Kiev.

"Ucrania puede detener a Putin si estamos con Ucrania y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse", afirmó Biden.

A continuación, Biden se dirigió directamente al dirigente ruso. "Mi mensaje al presidente Putin –a quien conozco desde hace mucho tiempo– es sencillo: No nos iremos. No nos doblegaremos. Yo no me doblegaré", dijo.

Al continuar hablando de Ucrania, Biden también aseguró que no habrá tropas estadounidenses en la zona del conflicto. "De hecho, no hay soldados estadounidenses en la guerra de Ucrania y estoy decidido a que siga siendo así", subrayó.

La "urgente necesidad" de ayuda militar

La semana pasada, Biden mantuvo una reunión con los líderes del Congreso, en la que trató de convencerles de la necesidad de aprobar la financiación para Ucrania.

Durante el encuentro, el mandatario "también enfatizó la urgente necesidad" de que el Congreso continúe apoyando a Kiev en su conflicto con Moscú, y además "habló de cómo Ucrania ha perdido terreno en el campo de batalla en las últimas semanas y se está viendo obligada a racionar municiones y suministros debido a la inacción" de los congresistas.