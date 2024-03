En el 8M, Milei elimina el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada por "discriminar" a los hombres

El gobierno de Javier Milei en Argentina decidió eliminar de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires, el 'Salón de las Mujeres', un recinto que hacía reconocimiento a féminas emblemáticas de ese país suramericano.

Así lo confirmó este viernes el vocero presidencial del Gobierno de Milei, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa, luego de que varios periodistas le preguntaran por el rumor de esa información que circulaba en el país desde horas antes y porque coincide con el Día Internacional de la Mujer.

"No sé por qué (...) es la tercera pregunta que me hacen con respecto al Salón de las Mujeres y al cambio por el Salón de los Próceres, como si esto en tal caso le agregara valor, le sumaría o le daría un valor agregado a la mujer como tal. La verdad es que nosotros consideramos que no es así, de hecho, de por sí que haya un salón de las mujeres tal vez sea hasta discriminador para con los hombres", expresó Adorni.

"𝐔𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐳 𝐬𝐞𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐡𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬"Adorni se preguntó por qué le consultan tanto por ese tema y dijo que "si hay alguien que valora a las mujeres es el presidente Milei".🎙️@FabianWaldmanpic.twitter.com/lVFKr7JYfu — FM La Patriada (@FMLaPatriada) March 8, 2024

El alto funcionario indicó que, de ahora en adelante, el mencionado espacio se llamará Salón de los Próceres y aclaró que la decisión de este cambio fue tomada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del mandatario. "Me parece que el valorar a la mujer va más allá de un salón, la verdad es que si hay alguien que valora a las mujeres, efectivamente es el presidente Milei", dijo.

Adorni argumentó que el Salón de las Mujeres "estuvo 10 años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento" y sin "actualización del mobiliario". Además comunicó que el recinto dentro de Casa Rosada, que actualmente es utilizado por la prensa, seguirá al servicio de los comunicadores.

Con respecto al destino del mobiliario y los cuadros que están en el lugar, que incluyen personas que representan a la sexodiversidad, el vocero presidencial primero pidió aclarar al reportero que le preguntó, que le explicara a qué se refería cuando hablaba de diversidades de género y luego indicó que aunque no conoce lo que pasará con estas piezas, presume que irán a un museo.

