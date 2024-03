López Obrador confirma la muerte de un estudiante de Ayotzinapa a manos de la Policía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este viernes que un estudiante de la escuela normal rural de Ayotzinapa murió en manos de la Policía y que hay otro joven herido.

"Es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleve a cabo una protesta en el Palacio Nacional", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en la que contradijo las versiones de organizaciones de derechos humanos que reportaron dos muertos.

El mandatario explicó que la versión oficial de la Policía del estado de Guerrero es que los estudiantes viajaban en un auto robado y que, cuando les pidieron que se detuvieran, respondieron a balazos.

"Lamentablemente pierde la vida un joven. Hay otro herido al parecer no grave, afortunadamente", dijo al mandarle el pésame a los familiares, amigos y compañeros de la víctima fatal.

López Obrador anunció que, para aclarar lo sucedido y castigar a los responsables, ya solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

También aseguró que esta tarde la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dará a conocer pormenores de la investigación, sobre la cual habrá informes diarios.

"Hay que aclarar que no fue un choque de policías y manifestantes. Es otra cuestión, lamentable, porque no queremos que nadie pierda la vida, pero no queremos de ninguna manera caer en provocaciones. Todos tenemos que actuar de manera responsable", dijo.

Más información, en breve.