Bolivia convoca a embajador uruguayo tras polémica declaración de Lacalle Pou

El Gobierno boliviano rechazó este viernes las declaraciones que recientemente profirió el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en las que acusó al país andino de alojar a "peces gordos" del narcotráfico regional.

En un comunicado de prensa, la Cancillería boliviana manifestó su "rechazo categórico" a las declaraciones de Lacalle Pou, quien en una entrevista televisiva manifestó que "los peces gordos" de la droga están en otras naciones, como Bolivia.

En el texto también se informa que la canciller boliviana, Celinda Sosa, citó al embajador de Montevideo en Bolivia, Fernando Daniel Marr Merello, "a fin de solicitar una aclaración del Gobierno uruguayo", en el marco del "respeto a la soberanía, la no injerencia en asuntos internos y de buena vecindad" que han caracterizado los nexos bilaterales entre los dos países.

Del mismo modo, se insta a las autoridades uruguayas a "unirse a la propuesta de Bolivia de regionalizar la lucha contra el narcotráfico".

Lo que dijo Lacalle Pou

En esta semana, Lacalle Pou afirmó en una entrevista televisiva que al revisar las cifras de acciones efectivas en la lucha contra el narcotráfico durante su gestión, no había "comparación" en la historia del país, a lo que sumó que los "dueños de la droga" estarían en otros países suramericanos, incluyendo Bolivia, y no en Uruguay.

"Sobre el tema de los dueños de la droga, a mí no me cabe la menor duda que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo. Los grandes, los peces gordos estarán en Colombia, en Paraguay, en Bolivia, en Europa".

🔸 Los capos narcos se esconden en Paraguay, refiere el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou🗣️ "Los dueños reales de la droga no me cabe la menor duda que no son uruguayo y que están en otro lugar del mundo: Colombia, Paraguay, Bolivia, Europa", expresó.👉🏼 Habló también… pic.twitter.com/1vRr96QNx1 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 7, 2024

Asimismo, al ser cuestionado sobre el pasaporte que funcionarios de su Gobierno le otorgaron al narcotraficante Sebastián Marset, afirmó que "no quedaba otra que dárselo" para no quebrantar las leyes locales.

