Un país de la OTAN asegura que nadie está dispuesto a enviar tropas a Ucrania

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, solicitó este viernes, durante una conferencia de prensa en el marco de su visita oficial a Finlandia, que cesen las discusiones sobre la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania, recogen medios alemanes.

"Nadie quiere realmente tropas sobre el terreno en Ucrania, ahora hay un debate al respecto, así que deberíamos detenerlo en este momento", manifestó Pistorius. Por su parte, el ministro finlandés de Defensa, Antti Hakkanen, también se pronunció a favor de la petición de su homólogo alemán. Sin embargo, declaró que se le debe dar prioridad al apoyo a Kiev "en forma de armas, municiones y dinero".

La semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, sugirió la posibilidad del despliegue de tropas en territorio ucraniano. No obstante, señaló que no había un consenso sobre esta solicitud "de manera oficial, asumida y avalada". Recientemente, Macron aseguró que no planea enviar soldados franceses a Ucrania en un futuro próximo. Esa iniciativa ya ha sido excluida por Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Suecia y Canadá, entre otros países de la Alianza.