Crean el diamante del futuro

Un equipo de científicos chinos ha creado un material de diamante capaz de conducir la electricidad conservando su superdureza. El estudio, publicado en febrero en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, sienta las bases para crear diamantes artificiales conductores de gran tamaño, que pueden aplicarse en diversos campos.

Los materiales que dejan pasar fácilmente la corriente eléctrica se denominan conductores, y los que no, aislantes. El diamante, el mineral natural más duro y con propiedades físicas únicas, puede conducir el calor, pero es un aislante en términos de electricidad. Para cambiar la situación, los científicos lo combinaron con grafeno, también un tipo de carbono, que es altamente conductor.

Con esta nueva tecnología, el equipo desarrolló un método para formar compuestos de diamante y grafeno del tamaño de un centímetro. "Los compuestos de diamante, formados por nanogranos de diamante interconectados y unidades de grafeno de pocas capas, presentan la mayor conductividad eléctrica jamás registrada y una dureza o tenacidad excelentes", explica el estudio.

"Nuestro producto de demostración tiene un aspecto similar al de una moneda de 13 mm de diámetro y de entre 1 y 2 mm de grosor. El grafeno le da su aspecto negro", cita SCMP a Yang Xigui, uno de los autores del estudio y profesor de la Universidad de Zhengzhou especializado en materiales de diamante e investigación física de alta presión. "Su tamaño y forma podrían ajustarse a petición para adaptarse a su aplicación".

Según los científicos, la alta resistencia del compuesto lo hace adecuado para su uso en motores de aviones y naves espaciales, que suelen experimentar altas presiones y temperaturas extremas durante su funcionamiento. También puede favorecer la electrocatálisis en el tratamiento de aguas residuales y funcionar en entornos extremadamente calientes, muy ácidos o alcalinos.

