Las mentiras de Biden durante el discurso del Estado de la Unión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció este jueves su discurso más importante del año, el del Estado de la Unión. Sin embargo, pese a su importancia, su intervención estuvo plagada de mentiras, según un recopilatorio hecho por el medio The Federalist.

"Desde la política exterior hasta la economía, casi no hubo tema en el que el presidente no mintiera al pueblo estadounidense", reza el medio. Las falsedades más notables del mandatario se exponen a continuación.

Ayuda económica a Ucrania

Biden aseguró que los miembros del Partido Republicano se oponen a destinar asistencia financiera adicional a Kiev debido a su deseo de alejar a EE.UU. "de nuestro liderazgo en el mundo".

"Eso es falso", destaca el artículo. Los legisladores que se oponen a enviar "incesantemente" dinero de los contribuyentes estadounidenses a Ucrania han explicado en reiteradas ocasiones que los intereses nacionales deben prevalecer ante los de otros países.

Al mismo tiempo, Biden indicó que "el mundo libre está en riesgo" si Washington deja de apoyar a Ucrania económicamente. "Literalmente no hay evidencia que respalde esta afirmación", dice el medio.

Trump y la OTAN

El presidente estadounidense sostuvo que Donald Trump le dijo a Vladímir Putin "haz lo que quieras" en referencia a un posible comportamiento hostil por parte de Rusia hacia Europa oriental. Pero esta afirmación no es exacta, recuerda The Federalist.

El pasado 11 de febrero, en un evento de campaña en Carolina del Sur, Trump indicó que "la OTAN estaba rota" en el momento que él llegó al poder. "Dije: 'Todo el mundo va a pagar'. Dijeron: 'Bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo?' Les dije: 'Absolutamente no'. No podían creer la respuesta", declaró.

"Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo: 'Bueno señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?'. Yo le dije: '¿No pagaron? ¿Son delincuentes?' Dijo: 'Sí, digamos que eso ocurriera'. No, no les protegería. De hecho, los animaría [a los rusos] a hacer lo que les diera la gana", dijo a continuación. En ese contexto, Trump reiteró que todos "deben pagar las facturas".

Asalto al Capitolio e injerencia en las elecciones

De acuerdo con Biden, el asalto al Capitolio por parte de los partidarios de Trump que tuvo lugar el 6 de enero de 2021, así como las incertidumbres relacionadas con la presunta injerencia en las elecciones de 2020, "representaron la amenaza más grave a la democracia [estadounidense] desde la Guerra Civil".

"Contrariamente a lo que afirma Biden, los acontecimientos del 6 de enero no pusieron en peligro el autogobierno estadounidense ni expusieron a los estadounidenses a riesgos como los experimentados durante la Primera Guerra Mundial, los ataques japoneses a Pearl Harbor o la Segunda Guerra Mundial, por nombrar algunos", expone el medio.

El aborto

El líder estadounidense dijo que el Tribunal Supremo de Alabama "prohibió los tratamientos de fecundación 'in vitro' en todo el estado".

Sin embargo, en realidad, la institución dictaminó que "los embriones son personas con valor inherente, no propiedad legal". Según el tribunal, "los niños no nacidos son niños", por lo que a los embriones se les otorga la misma protección que a los bebés en virtud de la Ley de Homicidio Culposo de Menores, que "se aplica a todos los niños no nacidos, independientemente de su ubicación".

Nuevos empleos, tasa de inflación y déficit federal

El mandatario declaró falsamente que su Administración "ha creado 15 millones de nuevos empleos". En realidad, Biden contabilizó de manera combinada los empleos recuperados tras la reapertura de los negocios tras la pandemia de covid-19 con los empleos que realmente fueron creados, explica The Federalist.

Tampoco dudó en afirmar que EE.UU. es el país con "la tasa de inflación más baja", hecho que tampoco es cierto, ya que son muchos los países con una inflación inferior a la de la nación norteamericana.

También sostuvo que había "reducido el déficit federal en más de un billón de dólares" y que había estado "obteniendo resultados reales de manera fiscalmente responsable". Estas afirmaciones no son ciertas, teniendo en cuenta que la deuda nacional estadounidense ha aumentado en más de 6 billones desde que Biden llegó al poder.

Los multimillonarios

Durante el discurso, Biden señaló que "las grandes corporaciones y los muy ricos" no pagan "lo que les corresponde", aunque son precisamente los estadounidenses con ingresos elevados los que pagan gran parte de los impuestos en el país.

También indicó que los recortes de impuestos de Trump "beneficiaron abrumadoramente a los muy ricos y a las corporaciones más grandes". En realidad, los datos demuestran que, "en promedio, todos los tramos de ingresos se beneficiaron sustancialmente de la ley de reforma tributaria de los republicanos, siendo los mayores beneficiarios los contribuyentes trabajadores y de ingresos medios, no el 1 % superior", según recoge The Hill.

Asimismo, Biden afirmó falsamente que la tasa impositiva federal promedio para los multimillonarios es del 8,2 %, pero los datos, de nuevo, dicen lo contrario. A la hora de la verdad, la tasa correspondiente es de más del 20 % sobre los ingresos que el Gobierno contabiliza según el código tributario actual.

Otros datos

Otra de las falsedades pronunciadas por el demócrata durante el discurso del Estado de la Unión fue que EE.UU. se encuentra en "una posición más fuerte" frente cualquier otro competidor, incluida China. "Dada la actual invasión fronteriza, los problemas económicos y los fracasos de la política exterior bajo la Presidencia de Biden, esta afirmación no es cierta", dice el medio.

Tampoco son fieles a la realidad su promesa de establecer en breve el orden en toda la frontera, su afirmación de que la Administración Trump "agregó más a la deuda nacional que en cualquier mandato presidencial en la historia de Estados Unidos" ni el hecho de que esté "poniendo fin" a los elevados precios de los medicamentos recetados.

En el contexto de medicina, Biden también sostuvo falsamente que las vacunas contra el covid-19 "ahora se utilizan para ayudar a vencer el cáncer", concluye el medio.

