Francia busca crear una alianza de países dispuestos a enviar soldados a Ucrania

Francia busca construir una alianza militar de países dispuestos a enviar sus fuerzas armadas a Ucrania, a costa de profundizar sus diferencias con una Alemania más cautelosa, recoge Politico.

Según el medio, la mayoría de los países europeos, incluidos Alemania y la República Checa, han expresado anteriormente su renuencia a enviar soldados a territorio ucraniano. Sin embargo, Estonia, Letonia y Lituania están más abiertos a la idea. Mientras que Polonia, en un principio reacia, ahora estaría cambiando de posición.

"No puede haber peros"

En esa línea, el ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, se reunió este viernes en Vilna (Lituania) con sus pares de los países bálticos y el de Ucrania, Dmitri Kuleba, con el objetivo de reforzar la propuesta de que tropas extranjeras podrían ayudar al régimen de Kiev en tareas como el desminado, que no impliquen una lucha armada.

"No corresponde a Rusia decirnos cómo debemos ayudar a Ucrania en los próximos meses o años", afirmó en la reunión Séjourné. "No corresponde a Rusia organizar cómo desplegar nuestras acciones ni establecer líneas rojas. Así que lo decidimos entre nosotros", continuó.

"No puede haber peros". "Debemos trazar líneas rojas para Rusia, no para nosotros mismos. No se puede excluir ninguna forma de apoyo a Ucrania", dijo el ministro lituano Gabrielius Landsbergis, quien presidió la reunión.

Por otro lado, Kuleba atacó sutilmente la reticencia de Alemania de enviar a Kiev misiles de crucero Taurus de largo alcance por temor a provocar a Moscú. "Personalmente estoy harto del [...] miedo a una escalada", dijo. "Nuestro problema es que todavía hay gente que piensa en esta guerra en términos de miedo a una escalada", enfatizó.

Oposición a la iniciativa francesa

La semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron sugirió la posibilidad de que tropas occidentales pudieran ser enviadas a Ucrania. Durante la cumbre especial sobre el conflicto ucraniano, a la que asistieron una veintena de países, el mandatario francés afirmó en una rueda de prensa: "Hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada". "Pero en términos dinámicos, no hay que descartar nada", adelantó. Tal iniciativa ya ha sido excluida por Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Suecia y Canadá, entre otros países de la OTAN.

Incluso la idea encontró resistencia en el propio arco político francés. Tras una reunión entre Macron y la oposición, los otros partidos se mostraron sorprendidos por el tono belicista del mandatario y salieron decepcionados por la ausencia de soluciones diplomáticas. "Llegué preocupado y salí más preocupado", señaló a la prensa local Manuel Bompard, coordinador de la plataforma política de izquierda La France Insoumise (Francia Insumisa).