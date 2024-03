La primera respuesta de Macron a los rumores de que su esposa nació hombre

El presidente francés, Emmanuel Macron, respondió públicamente por primera vez a las viejas teorías de conspiración en las redes sociales que afirman que su esposa Brigitte, de 70 años, nació hombre y es transgénero. Este viernes, en el evento del Día Internacional de la Mujer en la plaza Vendome de París para celebrar el reconocimiento del derecho al aborto en la Constitución de Francia, Macron calificó dichos rumores de "información falsa y escenarios inventados".

"Hay pequeños gestos cotidianos, molestias y humillaciones, que son insoportables. Y que siguen existiendo en el comportamiento de algunos", señaló Macron. "Lo peor son las informaciones falsas y los escenarios creados, con gente que acaba creyéndoselos y que te molesta, incluso en tu intimidad", precisó.

Macron admitió que se sentía mal respecto a los rumores sobre la primera dama. "Reacciono, denuncio. No lo dejo pasar. La lucha feminista no es una lucha de mujeres, sino de hombres y mujeres. Esto nos afecta a todos. No hay sociedad que viva dignamente si no hay igualdad", añadió. "Contra este machismo, debemos utilizar la ley, la justicia", afirmó.