Vicecanciller alemán en EE.UU.: "Resuelvan los jodidos problemas"

Robert Habeck ha explicado a un grupo de estudiantes que los políticos deben resolver los asuntos y no dejarlos a las generaciones posteriores.

El vicecanciller alemán, Robert Habeck, ha instado a los políticos de su generación a que no dejen asuntos sin resolver a las siguientes generaciones. "Resuelvan los jodidos problemas que tenemos ahora", ha instado el político durante un reciente discurso en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

"La política no significa repetir lo que se pensaba que era correcto hace 30 años, sino abordar la realidad tal como es, tal como la encontramos", continuó Habeck, citado por Spiegel.

En el mismo discurso, criticó la política climática de Estados Unidos. "Ustedes no están en el camino hacia la neutralidad climática", expresó, al recordar que ese país tiene una de las tasas de emisiones de CO2 per cápita más altas del mundo y no ha tomado las medidas necesarias para realizar cambios sustanciales al respecto para el 2050.