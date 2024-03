Biden carga contra Netanyahu: "Está dañando a Israel más de lo que lo está ayudando"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "está dañando a su país más de lo que lo está ayudando", al negarse a poner fin a los brutales ataques contra la Franja de Gaza, declaró este sábado el presidente estadounidense, Joe Biden.

Al hablar de Netanyahu en una entrevista con MSNBC, Biden dijo que el dirigente israelí "tiene el derecho de defender a su país, tiene el derecho de perseguir a Hamás, pero él debe prestar más atención a las vidas inocentes que se están perdiendo como consecuencia de las acciones emprendidas".

A su juicio, al seguir intentando borrar el enclave palestino de la faz de la tierra, Tel Aviv está perdiendo cada vez más apoyo internacional por el enorme número de víctimas civiles. "Creo que es un gran error", subrayó.

El mandatario estadounidense también afirmó que una posible invasión de las tropas israelíes de la ciudad de Rafa, donde se refugian más de un millón de palestinos, es "una línea roja" para él. Al mismo tiempo, dijo que nunca "va a abandonar a Israel", ya que su "defensa sigue siendo crítica".

Además, el mandatario recordó cómo habló sobre Hamás con las autoridades israelíes y les advirtió que "no cometieran el error que cometió EE.UU.". "Fuimos a por Bin Laden hasta que lo acabamos, pero no deberíamos haber ido a Ucrania… quiero decir, no deberíamos haber ido a toda esa cosa en Irak y Afganistán", continuó. En su opinión, eso fue "innecesario" y solo "causó más problemas".