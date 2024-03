"Qué putos pesados sois los mexicanos": 'Streamer' española en el ojo del huracán por comentarios xenófobos

La 'streamer' española Alicia González, más conocida como 'Zeling', se ha convertido en tendencia en las redes, luego de que se hiciera viral un video en el que lanza insultos sin filtro contra los mexicanos.

Durante una transmisión en vivo esta semana en Twitch, 'Zeling' comentó que en general le agradan las personas de muchos países de Latinoamérica, a excepción de los mexicanos.

"Los argentinos son buena gente, los peruanos son buena gente, los chilenos son buena gente. Los mexicanos no los soporto, me caen mal todos. [...] me tenéis hasta los cojones, qué putos pesados sois y qué asco de comentarios y qué asco de 'fandom' (conjunto de aficionados) y qué asco todo", indicó.

Esta española pendeja llamada Zeling hizo lo imposible, que los Argentinos defendieran a Mexico, solo entre nosotros nos podemos tirar mierda. No esta pendeja.pic.twitter.com/kqGZVNYAam — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) March 8, 2024

González habría sido insultada por parte de sus seguidores mexicanos cuando se mencionó que se enfrentará en un combate de boxeo, el próximo 13 de julio, contra las mexicanas Amairani Garza Alonso, conocida como 'Amablitz', y Alana Flores en 'La Velada del Año IV', evento organizado por el popular 'streamer' español Ibai Llanos.

Sus comentarios no fueron bien recibidos entre muchos internautas mexicanos, que criticaron a la 'streamer' a través de X, hasta el punto de que tuvo que hacer privada su cuenta, de modo que sus publicaciones ahora solo son visibles para los seguidores aprobados.

Por su parte, Flores afirmó que los comentarios solo le dieron más ganas de enfrentarse a la española. "Espero que no se dé de baja, que esto no sea una excusa de echarse para atrás. Porque traigo muchas ganas de poner mi país en alto. Espero que siga con su entrenamiento", comentó.