Canciller polaco: "La presencia de las fuerzas de la OTAN en Ucrania no es algo impensable"

"La presencia de las fuerzas de la OTAN en Ucrania no es algo impensable", declaró este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski.

Durante su intervención en una discusión sobre el 25.º aniversario de la adhesión de Polonia a la OTAN, Sikorski expresó su apoyo a las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien había sugerido la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania.

"Aprecio la iniciativa del presidente Emmanuel Macron, porque se trata de que [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin tenga miedo, no de que nosotros tengamos miedo de Putin", dijo, citado en la cuenta del Ministerio de Exteriores polaco en la plataforma X.

Postura variada de Polonia

Tras las declaraciones de Macron, los representantes de Polonia expresaron posturas diversas respecto a la posibilidad del envío de sus tropas. Así, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo la semana pasada que su país "no planea enviar sus tropas al territorio de Ucrania".

A su vez, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que las opiniones sobre el despliegue de las fuerzas "varían" y que "no hay absolutamente ninguna resolución de este tipo". "Puedo decir esto: no había entusiasmo", respondió cuando le preguntaron si cada vez más países no descartan la posibilidad de enviar soldados a Ucrania.

Cabe recordar que el mandatario francés afirmó en una rueda de prensa: "Hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada". "Pero en términos dinámicos, no hay que descartar nada", adelantó. Tal iniciativa ya ha sido excluida por Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Suecia y Canadá, entre otros países de la OTAN.

Esta semana, Macron explicó que "no hay límites ni líneas rojas" en el apoyo de su país a Ucrania, según informaron los líderes de la oposición del país europeo tras mantener una reunión con el mandatario.