Canciller polaco: "Los soldados de la OTAN ya están presentes en Ucrania"

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, anunció el viernes que algunos países de la OTAN ya mandaron a sus Fuerzas Armadas a Ucrania.

"Los soldados de la OTAN ya están presentes en Ucrania y me gustaría agradecer calurosamente a los embajadores de los Estados que han asumido ese riesgo", afirmó el canciller en su intervención durante una discusión sobre el 25.º aniversario de la adhesión de Varsovia a la Alianza Atlántica. "A diferencia de otros políticos, no enumeraré a estos países", agregó sin brindar mayores detalles sobre el anuncio.

En esa línea, Sikorski señaló que "la presencia de las fuerzas de la OTAN en Ucrania no es algo impensable", expresando su apoyo a las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien había sugerido la posibilidad de enviar tropas occidentales al territorio ucraniano.

"Aprecio la iniciativa del presidente Emmanuel Macron, porque se trata de que [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin tenga miedo, no de que nosotros tengamos miedo de Putin", subrayó.

Postura contradictoria de Varsovia

Tras las declaraciones de Macron, los representantes de Polonia expresaron posturas diversas respecto a la posibilidad del envío de sus tropas. Así, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo la semana pasada que su país "no planea enviar sus tropas al territorio de Ucrania".

A su vez, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que las opiniones sobre el despliegue de las fuerzas "varían" y que "no hay absolutamente ninguna resolución de este tipo". "Puedo decir esto: no había entusiasmo", respondió cuando le preguntaron si cada vez más países no descartan la posibilidad de enviar soldados a Ucrania.

Oposición a la iniciativa de Macron

La semana pasada Emmanuel Macron sugirió la posibilidad de que tropas occidentales pudieran ser enviadas a Ucrania. Durante la cumbre especial en París sobre el conflicto ucraniano, a la que asistieron una veintena de países, el mandatario francés afirmó en una rueda de prensa: "Hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada". "Pero en términos dinámicos, no hay que descartar nada", adelantó. Tal iniciativa ya ha sido excluida por varios países de la OTAN.

La idea encontró resistencia incluso en el propio arco político francés. Tras una reunión entre Macron y la oposición, los otros partidos se mostraron sorprendidos por el tono belicista del mandatario y salieron decepcionados por la ausencia de soluciones diplomáticas. "Llegué preocupado y salí más preocupado", señaló a la prensa local Manuel Bompard, coordinador de la plataforma política de izquierda La France Insoumise (Francia Insumisa).

Según los participantes en el encuentro, Macron explicó que "no hay límites ni líneas rojas" en el apoyo de su país a Ucrania.