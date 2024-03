Eslovaquia: "Todos sabemos que el nivel de corrupción en Ucrania es extremadamente alto"

El primer ministro eslovaco aseguró haber señalado el problema que tiene Ucrania con la corrupción, a lo que otros primeros ministros le respondieron que "no es políticamente correcto" hablar de esto en público.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, declaró que todos saben que el nivel de corrupción es "extremadamente alto" en Ucrania, pero es "políticamente incorrecto" hablar sobre esto.

Durante una entrevista con la agencia serbia Tanjug publicada este sábado en sus redes sociales, el político señaló que, cuando abordaban la integración europea de Ucrania, se expresaba a favor de la entrada del país en el bloque, "pero cuando esté preparado".

"Y planteo la cuestión de la corrupción, por ejemplo. Todos sabemos que el nivel de corrupción en Ucrania es extremadamente alto. Y entonces varios primeros ministros me dicen: 'Robert, tienes razón, pero no es políticamente correcto, no es lo que hay que decir'", señaló.

Además, el primer ministro eslovaco sostuvo que la estrategia de Occidente respecto a Ucrania no funcionó. "Incluso más armas, así como sistemas modernos, se dirigen a Ucrania. La gente empieza a hablar de la participación de tropas de la UE y la OTAN de alguna forma, por ejemplo, en el entrenamiento de tropas directamente en territorio ucraniano", indicó, y sostuvo que en este caso "no hay ninguna solución militar". "Por eso, Eslovaquia es uno de los países que ayudará a Ucrania solo de forma humanitaria y civil", dijo, y agregó que Bratislava está dispuesta a ayudar en el proceso de desminado.

La semana pasada, Fico declaró que varios países miembros de la OTAN y la Unión Europea "están considerando la posibilidad" de enviar tropas a Ucrania "de manera bilateral". "No puedo decir con qué propósito [serían enviadas las tropas] y qué tendrían que hacer allí", señaló Fico, advirtiendo que el objetivo de "ejercer cierta presión" sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, que es lo que se busca con esta medida, "no se cumplirá" y solo provocará "una enorme escalada de tensiones".