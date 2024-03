Todo lo que hay que saber sobre los Oscar 2024

Este domingo 10 de marzo se celebrará la 96.ª edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Se trata de los galardones más importantes del cine, otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

¿A qué hora y por dónde verlo?

La alfombra roja de los Oscar comenzará media hora antes de la ceremonia, a las 22:30 GMT. El evento será transmitido en vivo para Latinoamérica por TNT Series y MAX (antes HBO), así como por la página web de los propios Oscar.

¿Quién será el presentador?

La ceremonia la conducirá nuevamente el comediante Jimmy Kimmel, que ya lo hizo en las ediciones anteriores de 2017, 2018 y 2023.

A lo largo de la velada lo acompañarán varias figuras de la música y el cine, como Bad Bunny, Ryan Gosling, Ariana Grande, Emily Blunt, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, entre otros.

Los favoritos

Este año, cuatro películas se reparten la mayor cantidad de candidaturas: 'Oppenheimer', dirigida por Christopher Nolan, con 13, 'Poor Things' ('Pobres criaturas') de Yorgos Lanthimos con 11, seguida de 'Killers of the Flower Moon' ('Los asesinos de la luna') de Martin Scorsese con 10 y 'Barbie' de Greta Gerwig con 8 nominaciones.

Los cuatro largometrajes competirán en la categoría de Mejor Película, junto a 'Ficción americana', 'Anatomy of a Fall' ('Anatomía de una caída'), 'The Holdovers' ('Los que se quedan'), 'Maestro', 'The Zone of Interest' ('Zona de interés') y 'Past Lives' ('Vidas pasadas').

Las previsiones de las casas de apuestas sobre los posibles ganadores hasta el momento parecen predecibles, ya que se espera que Christopher Nolan y 'Oppenheimer' triunfen en casi todas las categorías, según el portal especializado GoldDerby, que recoge las predicciones de los expertos.

Representación española y chilena

Por su parte, 'La sociedad de la nieve', la película española que relata la tragedia aérea de los Andes y cuenta con la participación de actores argentinos y uruguayos, obtuvo las candidaturas a Mejor Película Internacional y a Mejor Maquillaje y Peinado.

En tanto, el film chileno de comedia negra y terror 'El Conde' fue considerado en el rubro Mejor Cinematografía.

Curiosidades y récords

Este año es la primera vez que en la categoría de Mejor Película compiten tres cintas dirigidas por mujeres: 'Barbie' de Greta Gerwig, 'Anatomía de una caída' de Justine Triet y 'Las vidas pasadas' de Celine Song.

Los contendientes de este año cuentan con varios nominados por actuación por primera vez, como Emily Blunt ('Oppenheimer'), Danielle Brooks ( 'The Color Purple' ), Sterling K. Brown ('American Fiction'), Colman Domingo ('Rustin'), America Ferrera ('Barbie') y Lily Gladstone ('Los asesinos de la luna), entre otros.

En esta edición también pasarán a la historia Gladstone, por ser la primera actriz nativa americana nominada a una estatuilla, y Martin Scorsese, que con 10 candidaturas es actualmente el director de cine vivo más nominado, superando a Steven Spielberg.

Además, Robert De Niro, con su nominación a Mejor Actor de Reparto en la película de Scorsese, estableció una nueva marca de mayor tiempo entre la primera y la última candidatura a un óscar, pues su segunda nominación llega 49 años después de la primera, en 1975, por su interpretación en 'El Padrino Parte II', y que finalmente le valió la estatuilla.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!