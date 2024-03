"Intenté cruzar a EE.UU. ilegalmente", confiesa uno de los luchadores más famosos de México

En un reciente podcast, Penta El Zero Miedo recordó cómo fue deportado de ese país antes de convertirse en una estrella de la lucha libre.

La superestrella mexicana de la lucha libre, Penta El Zero Miedo, también conocido como 'Pentagón Jr', ha confesado que antes de hacerse famoso intentó cruzar a Estados Unidos ilegalmente.

Durante una entrevista esta semana en el podcast del luchador canadiense Ian Hogdkinson, más conocido como 'Vampiro', 'Pentagón' habló sobre sus inicios en la lucha, de cómo lo deportaron, y todo lo que tuvo que pasar para consagrarse como uno de los representantes de la lucha mexicana en el extranjero.

"Creo que Penta ha tenido algo distinto desde el día uno", aseguró, destacando que fue el último reclutado para el programa Lucha Underground, donde alcanzó la fama en el país vecino.

Sin embargo, recuerda que no fue una situación fácil, ya que antes de obtener la residencia estadounidense intentó cruzar ilegalmente. "Yo fui inmigrante. Yo no podía tener visa, yo intenté cruzar a EE.UU. ilegalmente antes de ser luchador y yo fui deportado, toqué piano como se dice", dijo, añadiendo que por eso cuando posteriormente lo invitaron a Lucha Underground, pensó que no podría entrar al país.

Actualmente, Penta es una de las figuras de All Elite Wrestling (AEW). Igualmente, también aparece regularmente en la Lucha Libre AAA Worldwide, Triple A.