Milei enviará a las FF.AA. a combatir el "régimen de muerte y terror" en Rosario

El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, comunicó este domingo que enviará a las Fuerzas de Seguridad federales para intervenir en la ciudad de Rosario, en medio de la ola de violencia que viven los residentes de esta urbe, en la provincia de Santa Fe. El anuncio detalla que la decisión se produce tras la petición del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

⚡️Despliegan más allanamientos y arrestos por crímenes en Rosario pic.twitter.com/WicAe3N9kI — Sepa Más (@Sepa_mass) March 10, 2024

"El Gobierno Nacional está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario. No se dará un solo paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad", expresa el comunicado de Presidencia.

Esta misma jornada, Pullaro anunció la puesta en marcha de la Junta Operativa de lucha contra el narcotráfico.

⚡️Aumentan detenciones por ataques a taxistas y chofer de colectivo en Rosario pic.twitter.com/EGOrH4R7Bf — Sepa Más (@Sepa_mass) March 10, 2024

En otro mensaje, Milei señaló que estaban "enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad". "Mientras sea presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden", subrayó.

Entre las medidas a tomar, detalló que redoblarían los esfuerzos para "encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros", enfatizó.

La ola de violencia generó este domingo un nuevo muerto. Se trata de Bruno Bussanich, de 25 años, quien trabajaba en una estación de servicio cuando, pasada la medianoche, fue baleado en una pequeña oficina del establecimiento.

El Gobierno convocó este viernes a un comité de crisis para atender la ola de violencia armada. Según la resolución gubernamental, la medida se produce debido a los "hechos delictivos de extrema gravedad" registrados "en los últimos días" en Rosario, que han generado en esa urbe "una situación de conmoción social".