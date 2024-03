Billie Eilish bate un récord en los Oscar

La cantante estadounidense Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell hicieron historia, al convertirse en las personas más jóvenes en ganar dos premios Oscar.

Eilish, de 22 años, y O'Connell, de 26, obtuvieron este domingo el galardón a la mejor canción por 'What Was I Made For?', su contribución musical a la banda sonora de 'Barbie'.

Anteriormente, los hermanos, estrellas del pop, se llevaron el premio por 'No Time to Die', la canción principal de la película de 'James Bond' del 2022.