Exguardia civil integrante de 'La Manada' propone indemnizar a la víctima en cuotas de 10 euros mensuales

El exguardia civil español Antonio Manuel Guerrero, uno de los cinco integrantes de 'La Manada', envió una carta a la Audiencia de Navarra en la que se declara insolvente y propone indemnizar en cuotas a la víctima de violación grupal. El exmiembro de la fuerza cumple una condena a 17 años de cárcel, 15 por el ataque sexual y dos por el robo del teléfono celular de la mujer.

De acuerdo con la sentencia, la joven atacada en los en los sanfermines de 2016 debía recibir a modo de resarcimiento 100.000 euros del conjunto de 'La Manada', compuesta también por Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza. Sin embargo, Guerrero solo ha pagado 1.675 euros. En su presentación, manifiesta que quiere "satisfacer la responsabilidad civil" que le impusieron, pero que ante la imposibilidad de abonar la totalidad de la suma que le corresponde propone un "plan de pago".

"Quiero ir satisfaciendo fraccionadamente la responsabilidad civil derivada del delito", señala la carta, que ofrece "al tribunal sentenciador un plan de pago consistente en pagos mensuales de 10 euros". "Actualmente no puedo aportar más de lo que me encuentro satisfaciendo, al encontrarme privado de libertad, pero me comprometo a satisfacer completamente la responsabilidad civil. Y, si obtuviera ingresos, me comprometo a incrementar la cuantía mensual", continúa el texto.

Hasta el momento, la víctima de la violación ha recibido 37.310 euros. Casi el 70 % de ese monto corresponde a la venta de una propiedad que el exmilitar Alfonso Cabezuelo tenía en Sevilla. Ese piso fue embargado y subastado por 25.070 euros, que pagó el padre de Cabezuelo. El resto de los aportes han sido "de entre 10 y 50 euros" mensuales.

Otra condena

El exguardia civil Guerrero también asegura en su carta que pretende "satisfacer otras responsabilidades civiles", al hacer referencia a la condena de 2 años y 9 meses que recibió, al igual que Prenda, Cabezuelo y Escudero, por el abuso sexual de otra mujer de 21 años cometido en un auto el 1 de mayo de 2016.

El envío de esta carta fue posible gracias a que Guerrero ya pasó 6 años y 8 meses en la cárcel, con lo que superó la cuarta parte de su condena y quedó habilitado para realizar pedidos a la Justicia.