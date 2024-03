Bautizan una calle de Palestina con el nombre del soldado de EE.UU. que se inmoló

La ciudad de Jericó (Palestina) bautizó este domingo una calle con el nombre de Aaron Bushnell, miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se prendió fuego frente a la Embajada de Israel en Washington, para protestar contra la guerra en la Franja de Gaza, informa The Guardian.



"No lo conocíamos y él no nos conocía. No había lazos sociales, económicos o políticos entre nosotros. Lo que compartimos es el amor por la libertad y el deseo de oponernos a estos ataques [contra Gaza]", declaró Abdul Karim Sidr, alcalde de la urbe al inaugurar la placa de la calle.

Asimismo, explicó que tomaron rápidamente la decisión de ponerle el nombre del soldado de 25 años a una calle, para ser los primeros, apenas quince días después de la muerte de Bushnell, con la intención de que llame la atención tanto de los lugareños como de los visitantes.

"Él sacrificó lo más preciado, sean cuales sean tus creencias. Este hombre dio todos sus privilegios por los niños de Gaza", comentó, por su parte, Amani Rayan, concejal de Jericó que creció en el enclave palestino. "Con su último aliento, a pesar del dolor, gritó 'Palestina libre'. Esto significa que tenía claro hasta lo más profundo de su ser por qué lo hacía", añadió.