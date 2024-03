Bolsonaro quiere ir a Israel en plena crisis entre Lula y Netanyahu

En plena crisis diplomática entre Israel y Brasil por los ataques contra la Franja de Gaza, el expresidente Jair Bolsonaro informó que ha recibido una invitación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para visitar el país hebreo y que solicitará al Tribunal Supremo Federal una autorización para viajar.

"Recientemente recibí una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien también es capitán del Ejército, invitándome a visitar su país, para que yo vaya a esa región de conflicto. O mejor dicho, de masacre, de cobardía, la región del terrorismo practicado por Hamás contra Israel", comentó Bolsonaro.

En febrero, el juez Alexandre de Moraes ordenó al ultraderechista entregar su pasaporte en el marco de una investigación sobre su supuesta implicación en una tentativa de golpe de Estado, el 8 de enero de 2023, en Brasilia, contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ese mismo mes, el exmandatario organizó una manifestación en Sao Paulo en un intento de demostrar su inocencia, y donde las banderas israelíes fueron omnipresentes. El ministro de Asuntos Exteriores del país hebreo, Israel Katz, agradeció su apoyo.

Según Folha de Sao Paulo, quien sí viajará el próximo 18 de marzo a Israel será el gobernador de Sao Paulo, Tarcisío de Freitas, quien fue ministro de Infraestructura en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y se perfila como "el número 1" para tomar el relevo del ultraderechista.

"Persona non grata"

Lula es uno de los líderes internacionales que más se ha mostrado en contra de la ofensiva israelí contra Gaza. El petista considera que el país hebreo lleva a cabo un genocidio en el enclave palestino.

En febrero pasado, el presidente brasileño comparó los ataques de Israel con el momento en el que "[Adolf] Hitler decidió matar a los judíos", lo que le valió ser declarado 'persona non grata' por Tel Aviv.

A pesar de que Israel exigió a Lula pedir disculpas, el mandatario ha mantenido su postura. "No seamos algoritmos. Seamos humanistas. Si lo que está sucediendo en Gaza no es un acto de inhumanidad, no sé qué lo es. Lo primero que hizo Brasil fue condenar los actos terroristas de Hamás. Pero no podemos dejar de condenar las acciones del gobierno israelí hacia los palestinos", comentó recientemente.

Según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, recogidos por Al Jazeera, 31.112 personas han muerto y 72.760 han resultado heridas en ese pequeño territorio palestino desde el comienzo de los ataques en octubre.

