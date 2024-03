Netanyahu: "No podemos dejar una cuarta parte del ejército terrorista de Hamás en Rafa"

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu señaló que el país no puede permitir que la cuarta parte de los combatientes de Hamás permanezca en la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, informa The Times of Israel citando a una entrevista para Fox News.

"El presidente [de EE.UU., Joe Biden] y yo hemos acordado que tenemos que destruir a Hamás. No podemos dejar una cuarta parte del ejército terrorista de Hamás en Rafa", afirmó Netanyahu, al enfatizar que ambos políticos comparten la necesidad de evacuar la población civil antes de lanzar una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Tenemos acuerdos sobre los objetivos básicos, pero también tenemos desacuerdos. En última instancia, es Israel quien tiene que decidir", subrayó.

Líneas rojas

Asimismo, indicó que las discrepancias entre Washington y Tel Aviv dificultan la derrota del movimiento palestino. "En la medida en que Hamás crea que hay grietas entre nosotros, eso no ayudará", afirmó Netanyahu en medio de la intensificación de las críticas hacia su Gobierno.

El primer ministro también comentó las declaraciones anteriores del mandatario estadounidense en las que afirmó que una posible invasión de las tropas israelíes de Rafa es "una línea roja" para él. En este sentido, Benjamín Netanyahu señaló que dejar intactas las fuerzas del movimiento palestino en la localidad es exactamente "una línea roja".

"No podemos dejar que Hamás sobreviva. […] No vamos a dejar de pisar el acelerador [en la guerra contra el movimiento], insistió el jefe del Gobierno.