Gabriel Boric desmiente a su homólogo israelí

El presidente de Chile, Gabriel Boric, desmintió este lunes a su par israelí, Isaac Herzog, luego de que este afirmara que intentó contactarlo pero no tuvo respuesta, informó el portal Biobío.

Ambos países atraviesan tensiones diplomáticas por la decisión del Gobierno chileno de excluir a empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) de 2024, organizada por la Fuerza Aérea.

"No, no es cierto, no es cierto", dijo el mandatario al ser consultado por la prensa sobre el supuesto llamado.

Presidente Boric por exclusión de Israel de la Fidae 2024 "La responsabilidad de la decisión es mía"

Herzog había dicho al portal Biobío que "trató de hablar con el presidente de Chile", pero que "desafortunadamente (no se dio la conversación)".

"Nuestra embajada está ahí (en Santiago), rezamos por los mineros en medio de su rescate, tenemos relación con tanta gente en Chile. Es importante que las relaciones retomen su curso", manifestó el pasado sábado.

Responsabilidad del presidente

Con respecto a la determinación que generó malestar en el Gobierno israelí, el presidente Boric remarcó que fue conversada con el canciller Alberto van Klaveren, por lo que asume toda la responsabilidad.

"Esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones tanto del comité político como del canciller, como corresponden decisiones de esta envergadura", dijo el jefe de Estado.

"Chile actúa de manera coherente en función de principios y el respeto a los derechos humanos que claramente están siendo violados en este momento en Gaza, lo que me llevó a tomar esta decisión que creo es coherente con la posición que ha tenido históricamente Chile y lo vamos a sostener de esta manera, aunque haya gente que se moleste", ratificó Boric.

Malestar del embajador

Además, evitó dar una opinión respecto a los dichos del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien aseguró en entrevista con canal 13 que el gobierno del país sudamericano tiene "un historial de política antiisraelí", y que la decisión fue tomada con "tristeza".

"No voy a entrar en polémicas particulares con un embajador de un país extranjero", afirmó el presidente chileno.

"Por decisión del Gobierno de Chile, la versión 2024 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), que se realizará entre el 9 y 14 de abril, no contará con la participación de empresas israelíes", reza un comunicado del Ministerio de Defensa publicado el 5 de marzo.

La medida de Boric se ampara en que que actualmente el Gobierno de Israel está siendo investigado en la Corte Internacional de Justicia por el delito de genocidio contra el pueblo palestino.

Ante la presunta evidencia de que el Gobierno israelí comete graves violaciones al derecho internacional humanitario, también le pidieron a las instituciones chilenas no comprar más armamento, sistemas de defensa o de seguridad a empresas israelíes.

Boric es uno de los líderes de la región que ha condenado el ataque incesante de Israel sobre la Franja de Gaza.