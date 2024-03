La ONU halla indicios de violencia sexual por Hamás en tres lugares

La enviada especial de la ONU para los delitos sexuales durante los conflictos, Pramila Patten, ofreció este lunes una visión general de su misión a Israel y Cisjordania, durante la cual su equipo entrevistó a víctimas de los ataques del 7 de octubre, visitó cuatro lugares donde se habrían producido los hechos, revisó más de 5.000 imágenes y 50 horas de grabaciones facilitadas por las autoridades y fuentes independientes.

En su informe final, la representante llegó a la conclusión de que, aunque los informes sobre presuntos actos de violencia sexual cometidos por Hamás habían saltado recientemente a los titulares de todo el mundo, había "motivos razonables" para creer que solo se habían producido incidentes de violencia sexual en tres lugares, entre ellos el festival de música Nova.

Además, según los resultados de su misión, los rehenes capturados durante los ataques habrían sufrido "torturas" y "tratos crueles, inhumanos y degradantes" de carácter sexual. En este sentido, señalaron que tienen "motivos razonables para creer que este tipo de violencia puede continuar" dentro de la Franja de Gaza.



Sin embargo, Patten también condenó "el horrible castigo colectivo contra el pueblo palestino" y pidió un alto el fuego humanitario para poner fin al "indecible sufrimiento" impuesto a los civiles gazatíes. "Por un lado, nada puede justificar la violencia deliberada perpetrada por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre contra Israel", declaró.

"Por otro lado, nada puede justificar tampoco el castigo colectivo a la población de Gaza, que ha dejado decenas de miles de palestinos muertos y heridos", denunció. "También debo declarar que me horroriza la injusticia de las mujeres y los niños asesinados en Gaza por innumerables bombas y disparos, y también me indigna el nivel de muertes y dolor de familias enteras, a menudo generaciones aniquiladas", concluyó.



Por su parte, la representante adjunta de la delegación rusa ante la ONU, María Zabolótskaya, señaló que no se había podido confirmar los casos más sonados de violencia sexual denunciados por la prensa israelí.

Además, dijo que la ONU no está tomando medidas suficientes al respecto y no tiene acceso a información fiable. La representante rusa denunció que el equipo de Patten no pudo reunirse con las víctimas de la agresión sexual que tuvo lugar durante los trágicos acontecimientos del 7 de octubre de 2023, por lo que los datos se recibieron principalmente del Gobierno de Israel.

"Solo tras un estudio exhaustivo y objetivo de la situación en toda su extensión geográfica será posible extraer conclusiones", indicó Zabolótskaya, Es "inaceptable" que el sufrimiento de dichas personas se convierta en "moneda de cambio" en los juegos políticos, agregó.