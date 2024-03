Muere el músico estadounidense Eric Carmen, autor de 'All by Myself'

El músico estadounidense Eric Carmen falleció el pasado fin de semana a la edad de 74 años mientras dormía, según un comunicado de su esposa Amy publicado en la página web oficial del artista, conocido por éxitos como 'All by Myself' o 'Never Gonna Fall in Love Again'. "Con gran tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen", reza el texto. "Le trajo gran alegría saber que, durante décadas, su música emocionó a tanta gente y será su legado duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lloramos nuestra enorme pérdida", añade. Eric Carmen, Raspberries Frontman and 'All by Myself' Singer, Dies at 74 https://t.co/00vNDlS4TD — Variety (@Variety) March 12, 2024