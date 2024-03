NYT: El Boeing 737 Max falla más de un tercio de las auditorías del regulador de aviación de EE.UU.

El uso de jabón líquido en vez de lubricante durante la instalación de una puerta de un avión está entre los "múltiples casos" en los que los fabricantes Boeing y Spirit AeroSystems "no cumplieron con los requisitos de control de calidad de fabricación".

El fabricante aeronáutico Boeing no pudo superar más de un tercio de las auditorías de producción realizadas por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) en respuesta al incidente que involucró a un nuevo Boeing 737 Max de Alaska Airlines a principios de enero, informa The New York Times con referencia a una presentación de diapositivas del organismo a la que obtenido acceso. Así, de acuerdo con el diario, de las 89 auditorías del regulador, la compañía aprobó solo 56 y falló en 33, "con un total de 97 casos de presunto incumplimiento".

Con estos detalles, el medio pretende ampliar las escasas conclusiones de la inspección de seis semanas sobre la producción del Boeing 737 Max hecha por la FAA, que a principios de marzo afirmó haber encontrado "múltiples casos" en los que los fabricantes Boeing y Spirit AeroSystems "supuestamente no cumplieron con los requisitos de control de calidad de fabricación".

El regulador estadounidense explicó que las causas por las que se soltó un tapón de la puerta izquierda de la mitad de la cabina del Boeing 737 Max de Alaska Airlines en pleno vuelo aún se están investigando, por lo que no es posible entrar en detalles.

Más auditorías falladas

La FAA también llevó a cabo 13 auditorías en la fábrica de Spirit AeroSystems, localizada en Wichita (Kansas), donde se construye el fuselaje del Boeing 737 Max. De acuerdo con el medio, solo seis de esas inspecciones obtuvieron calificaciones aprobatorias. Así, durante sus procedimientos de control, los especialistas de la FAA observaron cómo los mecánicos de Spirit usaban una tarjeta de acceso de hotel para verificar el sello de una puerta de avión, lo que representó una acción que "no fue identificada/documentada/indicada en la orden de producción", cita el periódico un documento del regulador.

Además, la FAA registró cómo los mecánicos de Spirit usaron jabón líquido en vez de un lubricante adecuado mientras instalaban una puerta de avión, que luego fue limpiada con una estopilla húmeda.

El diario contactó al portavoz de Spirit, Joe Buccino, para preguntar si el uso tarjetas de acceso de hotel y de jabón líquido era apropiado en el proceso de construcción de un avión. El vocero comentó que la empresa actualmente estaba "revisando todas las no conformidades identificadas para tomar medidas correctivas". Por su parte, Boeing no respondió a la solicitud de comentarios del medio.