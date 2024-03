Un grupo de sabotaje ucraniano intentó cruzar la frontera rusa

Las fuerzas rusas han impedido la entrada de un grupo de sabotaje y reconocimiento ucraniano en la provincia fronteriza rusa de Kursk, según el gobernador local Román Starovoit.

El funcionario contó en su canal de Telegram que los saboteadores no lograron avanzar hacia el territorio ruso en la zona del pueblo de Tiótkino. En particular, mencionó que durante la noche las fuerzas antiaéreas derribaron 11 vehículos no tripulados y agradeció al servicio fronterizo y al Ministerio de Defensa sus acciones eficaces para garantizar la seguridad de la provincia.