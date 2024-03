Boris Johnson se involucrará en las elecciones generales del Reino Unido

El ex primer ministro británico Boris Johnson se involucrará en las próximas elecciones generales del Reino Unido, cuya celebración está prevista máximo hasta el 28 de enero de 2025, informó este martes el periódico The Times.



Según personas familiarizadas con el asunto, se espera que el político desempeñe un papel importante en la campaña para que el Partido Conservador —cuyo candidato será el actual primer ministro Rishi Sunak— se imponga al Partido Laborista, que estará representado por Keir Starmer.

Las fuentes indican que Johnson probablemente visitará circunscripciones electorales marginales, pronunciará discursos y aparecerá en folletos. "Si hay una forma en la que puede ayudar, que sea adecuada para él y para el partido, lo hará", dijo una de las personas consultadas.

Por su parte, un funcionario del Gobierno que no reveló su identidad comentó: "No esperen que Boris aparezca en el escenario con Rishi; eso no va a suceder, pero él está dispuesto a hacerlo. La relación está en un lugar bastante bueno".