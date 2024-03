Alerta en México: reportan la desaparición de un periodista en Jalisco

El periodista Jaime Barrera Rodríguez desapareció la tarde del lunes en el estado mexicano de Jalisco, lo que encendió las alarmas de los colectivos de prensa y derechos humanos en el país que, de acuerdo con varios informes internacionales, es el más peligroso para ejercer el oficio.

"Mi papá, el mejor periodista de este estado, está desparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta el, por favor les pido que difundan", escribió su hija Itzul Barrera al confirmar la noticia en sus redes sociales.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se comprometió a encabezar la búsqueda.

"Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo", aseguró.

Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, precisó que Barrera fue visto por última vez el lunes a las 14:00.

"[Exigimos] a las autoridades pertinentes aplicar el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas para garantizar la localización con vida de Barrera Rodríguez", señaló en un mensaje en el que citó a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Fiscalía General de la República y a la de Jalisco.

Reclamos

Cecilia Flores, una reconocida activista de México, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, condenó la desaparición e hizo un llamado a los posibles secuestradores.

"Jaime Barrera es un aliado de nuestra causa; nos ha prestado su pluma y su voz para hacer eco a nuestro dolor. A quienes lo tienen les suplicamos piedad y rogamos lo liberen con vida. Es un hombre trabajador con un corazón inmenso, por favor no lo lastimen", señaló.

Barrera Rodríguez es un reconocido periodista en Jalisco, en donde ha trabajado en medios como Reforma, El Norte, Televisa, Canal 44, El Informador y Milenio, además de que ha sido docente universitario.

De acuerdo con informes de Artículo 19, desde el año 2000 en México han sido asesinados 163 periodistas, a los que se suman decenas de reporteros amenazados, exiliados y desaparecidos.

La reconversión de periodistas en víctimas se acentuó a partir de la llamada "guerra contra el narcotráfico" que el expresidente Felipe Calderón inició en 2006 y que exacerbó la violencia en todo el país.