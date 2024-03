"¿Van a dar un golpe de Estado técnico?": López Obrador denuncia 'guerra sucia' electoral

Desde la Presidencia de México se volvió a hacer la advertencia de la supuesta 'guerra sucia' llevada a cabo por sectores de oposición, de cara a los comicios generales del próximo 2 de junio.

En su conferencia de este martes en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay "una guerra sucia que tiene como fondo la elección", que se celebrará a mediados de este año.

Al respecto, el mandatario hizo alusión a algunas limitaciones que le han impuesto en medio de las campañas proselitistas: "Nunca había visto a los jueces tan activos, ya no puedo hablar de cierto periodista, los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo, de una señora que tampoco puedo hablar, que yo borre unos tuits [posts en la red social X] pasados. Todo lo voy a hacer, voy a cumplir todo".

¿Van a dar un golpe de Estado técnico, un fraude electoral mediante el #PoderJudicial ?, cuestionó el @lopezobrador_ luego de revelar que ha sido notificado por jueces con la "amenaza" de que no hable nada del proceso electoral o hacer una lista de sus infracciones que podría… pic.twitter.com/Eqf4WbIDQR — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) March 12, 2024

Los reporteros le preguntaron al jefe de Estado si el Instituto Nacional Electoral (INE) le había pedido borrar contenido en redes sociales sobre la elección, como ya ha ocurrido anteriormente.

"No, (fueron) jueces del Poder Judicial, incluso, todavía están por notificarme, que yo no hable nada del proceso electoral con la amenaza de que van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección", respondió.

¿Intento de nulidad de la elección?

Cuando la prensa local le preguntó si con esa acción apuntaban a la nulidad de la elección, el mandatario apuntó: "Eso es lo que pienso que están tramando".

En seguida, lanzó una acusación general hacia un sector de la oposición.

"Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad o mis funciones como presidente, que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia, pero así están, quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe qué está opinando la gente que los trae tan nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico?, ¿van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial?", cuestionó.

