"Fantasean": Putin sobre los planes de militares alemanes de atacar el puente de Crimea

Los militares alemanes de alto rango "están fantaseando" con sus planes de atacar el puente de Crimea, ha declarado el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una entrevista concedida al director general del grupo de medios Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov, para la cadena Rossiya 1 y la agencia RIA Novosti.

"Están fantaseando, se animan a sí mismos, en primer lugar", dijo el presidente en referencia a la conversación filtrada de los oficiales alemanes, interceptada por agencias de inteligencia rusas y publicada por la directora del grupo RT, Margarita Simonián. "En segundo lugar, están tratando de intimidarnos", añadió, al destacar que un posible uso de los misiles Taurus contra el territorio ruso representa un problema constitucional para Alemania.

"En cuanto a Alemania, existen problemas de naturaleza constitucional. Hasta ellos lo dicen correctamente: '¿Y si estos Taurus impactan contra aquella parte del puente de Crimea, que obviamente, hasta según sus conceptos, es parte del territorio ruso, esto es una violación de la Constitución de la República Federal de Alemania'", subrayó Putin.

En este contexto, el jefe de Estado indicó que la oposición alemana se está comportando de forma aún más agresiva. "Vamos a ver hasta qué extremo llegan hablando. Lo estamos monitoreando muy de cerca", aseguró.

Además, indicó que el uso de los misiles de fabriccación occidental por parte del Ejército ucraniano no puede cambiar la situación en el frente. "Ellos sí usan estos misiles británicos y estadounidenses. Pero esto no cambia la situación en el campo de batalla", aseveró. "Sí, solo nos causan daño, por supuesto. Esto es obvio. Pero en esencia, esto no cambia el curso de las hostilidades y las consecuencias que inevitablemente ocurrirán para la parte opuesta", afirmó Vladímir Putin en referencia al régimen de Kiev.