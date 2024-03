"El baile de los vampiros se está acabando": lo más destacado de la nueva entrevista de Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló del rol de los países occidentales en el mundo y en el conflicto ucraniano, la posibilidad de una guerra nuclear y el sistema político de EE.UU., entre otras cuestiones, en una entrevista concedida al director general del grupo de medios Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov, y divulgada este miércoles por la cadena Rossiya 1 y la agencia RIA Novosti.

"El baile de los vampiros se está acabando"

El mandatario indicó que actualmente "mucha gente en el mundo parece estar" mirando a Rusia y siguiendo de cerca su lucha por sus intereses nacionales. Lo explicó señalando que "los ciudadanos comunes" de los países occidentales, dirigidos por élites durante siglos, "sienten en sus corazones lo que está sucediendo" y asocian la lucha por la independencia y verdadera soberanía de Rusia "con las aspiraciones a su propia soberanía y desarrollo independiente".

La esencia del problema "se basa en el hecho de que los llamados 'mil millones de oro' durante siglos —unos quinientos años— prácticamente parasitaron a otras naciones", dijo en referencia a las élites occidentales.

"Desde hace siglos, están acostumbrados a llenarse la panza de carne humana y los bolsillos de dinero".

"Ellos destrozaron a los pueblos desafortunados de África, explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia. Y, por supuesto, nadie ha olvidado eso", aseveró el presidente ruso, añadiendo que la situación actual se agrava "por el hecho de que las élites occidentales tienen un deseo muy fuerte de congelar la situación existente, la situación injusta en los asuntos internacionales". "Desde hace siglos, están acostumbrados a llenarse la panza de carne humana y los bolsillos de dinero. Pero ellos deben entender que el baile de los vampiros se está acabando", sentenció.

Rusia, lista para "una conversación seria" sobre Ucrania

Putin reiteró que Moscú está dispuesto a resolver el conflicto en Ucrania mediante negociaciones de paz, pero debe tratarse de una "conversación seria" que no sea usada por la parte opuesta solo porque "se está quedando sin municiones" o esté basada en "unos deseos tras el uso de psicofármacos, sino en las realidades que se han desarrollado sobre el terreno".

"Estamos dispuestos a entablar una conversación seria y queremos resolver todos los conflictos, y especialmente este conflicto [en Ucrania], por medios pacíficos. No obstante, debemos entender claramente que no se trate de una pausa que el enemigo quiera hacer para rearmarse, sino de una conversación seria con garantías de seguridad para la Federación de Rusia", dijo.

Tropas occidentales en Ucrania

En el contexto de la escalada de las relaciones entre Rusia y EE.UU. y las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el posible envío de tropas occidentales a Ucrania, el presidente ruso aseveró que Moscú trataría a las tropas estadounidenses como intervencionistas si estas aparecen en territorio ucraniano.

"Desde EE.UU. anunciaron que ellos no van a enviar tropas. Sabemos lo que son las tropas estadounidenses en el territorio ruso: son intervencionistas. Y las trataríamos de esta manera, incluso si aparecen en el territorio de Ucrania. Ellos lo entienden", declaró Putin.

Asimismo, el mandatario indicó que los países que "no tienen líneas rojas" con Moscú "deben entender que Rusia tampoco las tendrá con ellos". En este sentido, aclaró que las pequeñas naciones de Europa que llaman a "endurecer la política" hacia Moscú y tomar "medidas extremas", como el envío de tropas, no se verán afectadas por las consecuencias de sus "declaraciones provocadoras". Pero los países que sí podrían resultar afectados "se comportan con mucha más moderación", apuntó.

En lo que se refiere a los planes de los militares alemanes de alto rango de atacar el puente de Crimea, el presidente ruso aseveró que simplemente "están fantaseando", porque ellos mismos entienden que un hipotético ataque con misiles Taurus contra el territorio ruso sería una violación de la Constitución de Alemania.

La cuestión de las armas nucleares

Putin advirtió que si EE.UU. realiza una prueba nuclear, no hay que descartar que Rusia haga lo mismo. El mandatario agregó que desde un punto de vista técnico-militar, Rusia está preparada tanto para pruebas nucleares como para una guerra nuclear. "Sí, siempre estamos listos. Quiero que esto quede claro. Es que no se trata de unas armas comunes, ese es un tipo de armas, un tipo de tropas que está en constante preparación para el combate".

Asimismo, aseveró que la tríada nuclear rusa es más moderna que ninguna otra en el mundo y "todos lo saben". Por ese motivo, EE.UU. está desarrollando sus fuerzas nucleares, "pero eso no significa que esté preparado para lanzar esta guerra nuclear mañana", valoró Putin. "Bueno, si lo quieren, que se puede hacer, estamos listos", subrayó.

Misil ruso Avangard vs. defensa aérea de EE.UU.

Putin afirmó que el Pentágono gasta "mucho dinero" en el mantenimiento de sus bases alrededor del mundo y en la producción de armas. No obstante, si se compara el costo de los sistemas de defensa aérea estadounidenses y el de los complejos hipersónicos rusos de alcance intercontinental Avangard, se trata de "valores incomparables".

"Nosotros, de hecho, anulamos todo lo que hicieron, todo lo que invirtieron en ese sistema de defensa antimisiles", enfatizó el mandatario, destacando que así debe permanecer la estrategia de economía de las FF.AA. de Rusia.

Elecciones en EE.UU.

"No interferimos de ninguna manera en ningunas elecciones. Y, como he dicho muchas veces, trabajaremos con cualquier líder en quien confíe el pueblo estadounidense, el votante estadounidense", recalcó Putin en referencia a las presidenciales de EE.UU. de noviembre, indicando que "la situación preelectoral actual" en el país norteamericano "se está volviendo cada vez más incivilizada". "Creo que esto es obvio para todos: el sistema político estadounidense no puede aspirar al rol de ser democrático en todos los sentidos de la palabra", declaró.

Asimismo, el presidente ruso recordó que en 2011 Joe Biden —entonces vicepresidente— llegó a Moscú y trató de convencerle de que no se presentara a la presidencia. "Eso es precisamente una señal de interferencia", censuró.

A pesar de ese episodio, anteriormente Putin declaró que sería más conveniente para Rusia que en las elecciones de noviembre ganara Joe Biden y no Donald Trump, aclarando que, en este punto, en sus preferencias "no cambia nada". En este contexto, el mandatario ruso reveló que antes de las presidenciales de 2020 en EE.UU., el entonces presidente Donald Trump le reprochó por simpatizar con el candidato demócrata Joe Biden. "Me dijo esto en una de las conversaciones: '¿quieres que gane Joe Somnoliento?'", recordó Putin.