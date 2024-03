Putin perfila el escenario en el que Rusia haría pruebas nucleares

Si Washington realiza pruebas nucleares, no hay que descartar que Moscú haga lo mismo, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista reciente para el periodista Dmitri Kiseliov.

"Sabemos que Estados Unidos está considerando la posibilidad de realizar tales pruebas", señaló el mandatario, al explicar que algunos círculos de Washington no consideran suficientes las modulaciones computarizadas de nuevas cabezas nucleares, por lo que también creen necesario hacer pruebas en la práctica.

"Estamos al tanto. Y también estamos observando. Si llevan a cabo tales pruebas, no lo descarto, no necesariamente, lo necesitamos o no lo necesitamos, todavía tenemos que pensar en ello, pero no descarto que podamos hacer lo mismo", declaró Putin.

Si EE.UU. quiere una guerra nuclear, Rusia está "lista"

Además, el jefe de Estado hizo hincapié en que Moscú siempre está preparada técnica y militarmente para realizar pruebas nucleares e incluso para una guerra nuclear, agregando que este tipo de tropas "están en constante alerta". En este sentido, también recordó que EE.UU. no ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, por lo que Rusia decidió retirar la ratificación para "mantener la paridad".

Asimismo, el presidente aseveró que la tríada nuclear rusa es más moderna que ninguna otra en el mundo y "todos lo saben". Por ello, EE.UU. está desarrollando sus fuerzas nucleares, "pero eso no significa que esté preparado para lanzar esta guerra nuclear mañana", agregó Putin. "Bueno, si lo quieren, qué se puede hacer. Estamos listos", concluyó.