Milei ratifica las claves de su 'shock' económico y desvela un plan para las cárceles

El presidente de Argentina, Javier Milei, barajó la posibilidad de eliminar el cepo cambiario, mencionó su intención de cerrar definitivamente el Banco Central e incluso pronosticó el momento en que los salarios ganarán a la inflación.

"Creemos que en cuanto abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de actividad, el salario va a empezar a ganar fuertemente, al margen de que con la caída del dólar ha subido mucho", dijo en una entrevista a Radio Mitre en medio de las continúas protestas de los sindicatos por los sueldos.

Milei incluso dijo que "sería posible [suprimir el cepo] a mitad de año". "El problema es que si nosotros abrimos nadie me asegura que no haya una corrida. Por eso dije que para abrirlo ahora necesito conseguir 15.000 millones de dólares. No estoy dispuesto a correr el riesgo, prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación", señaló.

Según él, todos los pasos que su Gobierno está dando "es para que en algún momento se pueda abrir el cepo, avanzar hacia la competencia de monedas y después cerrar el Banco Central".

"Numerazo"

La inflación en Argentina se desaceleró por segundo mes consecutivo al marcar 13,2 % en febrero, según informó el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En este sentido, Milei -que un día antes habló de "numerazo"- admitió que la cifra es "una tragedia", pero insistió en que hay que "ponerlo en contexto". "Ese 13,2 % tiene elementos extraordinarios o no recurrentes, como la suba de tarifas con recomposición de precios del anterior gobierno, las prepagas, o el arrastre estadístico", dijo.

Sobre el fuerte aumento de las prepagas, dijo: "Nunca es buena guía tratar de estar tocando los precios. A la persona que le molestan los precios de las prepagas, ¿cómo se sentiría si le estuvieran tocando su salario o su jubilación? Es igual".

"La gente no entiende el rol del derecho de propiedad. Cuando se sube un impuesto, se está violando el derecho de propiedad. Cuando se controla precios, se está violando el derecho de propiedad", espetó.

Violencia en Rosario

Por otro lado, Milei habló sobre la escalada de violencia armada desatada por el narcotráfico en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. En ese sentido, aseguró que el ministro de Defensa, Luis Petri, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, trabajan en modificación de la ley de Seguridad Interior.

Ya el lunes, Bullrich anunció que presentará ante el Congreso la Ley Antibandas para enfrentar al crimen organizado, que será similar a las reformas legales que se aplicaron en Italia, EE.UU. y en El Salvador de Nayib Bukele, para "terminar" con las mafias.

En lo referente a la seguridad, Milei comentó que podría llevar a cabo cambios en el sistema penitenciario y que piensa en vender algunas cárceles públicas, que se encuentran en terrenos de "mucho valor inmobiliario", con el objetivo de construir nuevas prisiones alejadas de las ciudades.

Del mismo modo, adelantó: "Básicamente, estamos pensando en vender esas cárceles y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de la ciudad. Eso está dentro del programa y estamos trabajando en incorporar cárceles privadas".

