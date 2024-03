Revelan cuánto pagará Reino Unido a los inmigrantes para que se vayan a Ruanda

A los solicitantes de asilo rechazados les ofrecerán 3.000 libras esterlinas (3.850 dólares) para animarlos a que se trasladen a Ruanda, estipula un nuevo plan elaborado por los ministros británicos, informó el martes The Times, citando a sus fuentes.

El ofrecimiento de esta suma sería "un buen uso del dinero público", sostuvo Kevin Hollinrake, ministro de Asuntos Postales. "Claramente 3.000 libras es mucho dinero, pero cuesta mucho más dinero mantener en este país a personas que carecen de méritos, que llegaron aquí ilegalmente y no superaron las pruebas de asilo", aseveró.

Actualmente, como parte de los planes de retorno voluntario, los indocumentados pueden recibir una asistencia financiera equivalente para regresar a su país.

No obstante, según The Times, el nuevo acuerdo al que llegó Reino Unido con el Gobierno de Ruanda fue diseñado para expulsar a decenas de miles de inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en el Estado europeo, pero que tampoco pueden ser devueltos al lugar del que proceden.

De acuerdo con este régimen de deportación, los inmigrantes podrían optar por ser enviados a Ruanda, considerado por el Gobierno británico como tercer país seguro.