Reina de Jordania: "Israel sufrió un 7 de octubre; Palestina lo ha vivido 156 veces"

Las acciones de Israel en la Franja de Gaza no se pueden justificar por el ataque del movimiento Hamas del 7 de octubre, que desencadenó la última espiral de violencia en la región, opina la reina de Jordania, Rania al Abdullah.

En declaraciones a CNN, la monarca, de padres palestinos, desestimó la argumentación de Israel para lanzar su ataques aéreos y su operación terrestre en el enclave palestino, que ha dejado ya más de 30.000 palestinos muertos.

En este sentido, señaló que, "por muy devastador y traumático que fuera el 7 de octubre", día que los milicianos de Hamás mataron a unos 1.200 israelíes, según estimaciones del país hebreo, ello "no da a Israel licencia para cometer atrocidad tras atrocidad".

"Israel sufrió un 7 de octubre. Desde entonces, los palestinos han vivido 156 veces el 7 de octubre", dijo en referencia a los días que se prolongan ya los bombardeos israelíes de la Franja.

Sobre la situación humanitaria en la zona, la reina citó datos de la ONU para afirmar que ahora cada gazatí tiene hambre y que más de 550.000 están al borde de la hambruna. La reina recordó informes sobre niños que están muriendo por malnutrición y deshidratación debido al aislamiento impuesto por la operación israelí, que describió como "un asesinato masivo de niños a cámara lenta que lleva cinco meses gestándose".

"Privación diseñada"

La reina señaló que la falta de alimentos no es una calamidad natural, sino un "desastre provocado por el hombre, por Israel", una "privación diseñada". "Creo que no es casualidad que estemos viendo uno de los episodios más violentos de este conflicto bajo uno de los gobiernos más racistas y duros de la historia de Israel", dijo aludiendo al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

En cuanto a la ayuda humanitaria suministrada al enclave por los esfuerzos internacionales, los describió como "gotas en el océano de necesidades no satisfechas", algo que no cambiará mientras que no consiga un cese al fuego sostenible.

"No importa el volumen de la ayuda que llegue, nada sustituye al alto el fuego. Entregar ayuda bajo los bombardeos no detiene la destrucción, la muerte ni la angustia. No podemos salvar a la gente del hambre para luego bombardearla hasta la muerte", subrayó.

En términos más amplios, Rania considera que la verdadera solución al conflicto pasa por poner fin a la ocupación israelí. "Los palestinos no odian a los israelíes por lo que son. Los odian por lo que les hacen", dijo en referencia a la construcción de asentamientos ilegales en territorios ocupados con la connivencia internacional, a las décadas de opresión de los palestinos. "En Israel, la deshumanización de los palestinos es sistemática. Está arraigada. Es omnipresente", enfatizó.