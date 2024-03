La respuesta del vocero de Milei que acrecienta el conflicto con Venezuela

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, respondió este miércoles con duras críticas al canciller venezolano, Yvan Gil, en medio del conflicto por las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, a los aviones argentinos en su espacio aéreo.

"La prohibición de usar espacio aéreo venezolano para aviones que sean de bandera argentina, la verdad que eso tiene un costo económico muy elevado para cada uno de los vuelos", lamentó Adorni este miércoles, en una conferencia de prensa en la que abordó por segundo día consecutivo la crisis política.

También agregó que la decisión del Gobierno venezolano representa pérdidas millonarias para las empresas y perjudica a los pasajeros, ya que ahora los viajes en esa ruta serán más costosos.

El gobierno neonazi de Argentina, no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero “cara de tabla”: El Sr. Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas… https://t.co/VB5GoR4mgl — Yvan Gil (@yvangil) March 12, 2024

La víspera, Gil no escatimó insultos al Gobierno argentino en general y al vocero de Milei en particular. "El gobierno neonazi de Argentina no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero 'cara de tabla': El Sr. Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas", escribió en sus redes sociales.

¿Por qué estalló el conflicto?

El canciller venezolano respondió duramente contra Argentina por un conflicto que estalló en junio de 2022, cuando un avión Boeing 747 de la aerolínea venezolana Emtrasur fue retenido por las autoridades argentinas.

La aeronave permaneció en suelo argentino hasta que, el mes pasado, el Gobierno encabezado por Milei la envió a EE.UU., ya que este país exigió su incautación con el argumento de que servía para supuestas "operaciones encubiertas". En suelo estadounidense, el avión fue desguazado en un acto de "piratería", denunció Caracas.

Maduro denunció la ilegalidad de la entrega y, en represalia, cerró el espacio aéreo venezolano para los aviones argentinos. En la escalada diplomática, Adorni respondió a Gil en duros términos.

"Primero voy a lo de neonazi: ¿qué se puede esperar de un burro, más que una patada? De un Gobierno de dictadores no se puede esperar otra cosa", acusó.

La condición de Caracas para reabrir el tránsito de aviones de bandera argentina es que Buenos Aires le ofrezca una compensación por su aeronave, que fue entregada ilegalmente a EE.UU. en un "acto delictivo".